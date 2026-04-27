Sokan félreértik ezeket az emodzsikat

A Yettel egy friss kutatásában a magyarok kapcsolattartási szokásait vizsgálta. A kutatás 800 fő online megkérdezésével zajlott, 16 és 65 éves kor között.

Sürgős ügyekben a legtöbben 10-ből 8 magyar telefonál. Bonyolultabb esetekben az 54 év felettiek kétharmada ekkor is a hívást preferálja, ugyanez a 26 év alattiaknak csak a felére igaz, negyedük inkább üzenetben beszéli meg a dolgokat.

Az elképzelések a találkozók és a munkahelyi egyeztetések esetében is különböznek. A 26 év alattiak inkább üzenetet írnak, a többi korosztály szívesebben hívja fel a másikat. A születésnapi köszöntések nagy része viszont átkerült az online térbe, a magyarok fele inkább üzenetben, negyedük telefonon köszönti fel a másikat. Általánosságban pedig kijelenthető, hogy a sürgős eseteket leszámítva a fiatalok egyre kevesebbet telefonálnak, inkább az írásos kommunikációt részesítik előnyben.

Az írásos kommunikáció viszont gyakran fezsültséget és konfliktust szül a generációk között. Írás közben 84 százalékot zavarnak a helyesírási hibák, 70 százalékot a sok emodzsi használata és 75 százalékot az írásjelek hiánya. Ez utóbbi kevésbé jelent problémát a Z generáció számára, mint az idősebb korosztályoknak.

A kutatás azt is vizsgálta, hogyan viszonyulnak a generációk bizonyos emodzsikhoz. Az egyik legmegosztóbb a lájk jel, amit 10-ből 7 ember szokott használni, a Z generáció esetében ez az arány viszont csak 4 a 10-hez volt. Ezt a hangulatjelet a 45 év felettiek 80 százaléka találta pozitívnak, míg a 26 év alattiak több mint fele szerint negatív jelentéssel bír.

Hasonlóan megosztó a mosolygós fej is, a 26 év alattiak közel fele használja és harmaduk gondolja a jelentését negatvínak. A 36 év felettiek gyakrabban használják és nem tulajdonítanak neki negatív érzelmeket. Népszerű a sírva nevetős emodzsi, amit többség pozitívnak talál és a nőknél (71 százalék) gyakrabban fordul elő, mint a férfiaknál (46 százalék). A kés emodzsit a elgtöbben negatívnak találják, míg a bohócfejet a fiatalok negatív jelentéssel használják, az idősebbek pedig nem.