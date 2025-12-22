Több leállás is jön 2026 év elején a K&H Banknál

Az év elején több pénzintézetnél is leállások várhatók: az MBH Bank után a K&H Bank is bejelentette, hogy hosszabb leállások jönnek 2026 első heteiben.

2026. január 10-én 22:00 órától 2026. január 11-én 6:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhatnak majd az ügyfelek a K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásainkban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési szolgáltatásaiban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain.

A péntintézet egyúttal azt is jelezte, hogy 2026. január 16-án 23:00 órától 2026. január 17-én 07:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhat a K&H SZÉP Kártya, 3D Secure, K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H ePosta, K&H Electra szolgáltatásainkban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési- és kiegészítő befektetési szolgáltatásaiban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain.