Gyönyörű tűzgömbök jelennek meg az égen novemberben

A Déli Tauridák november 5-én, az Északi Tauridák november 12-én érik el aktivitásuk csúcsát. November első két hetében tehát érdemes lesz megfigyelni a meteorrajokat, amelyek tagjai lassú, fényes hullócsillagok, köztük pedig több tűzgömb is várható – írja az MTI a Svábhegyi Csillagvizsgáló közleménye alapján.

A Tauridák időszaka az egyik leglátványosabb – bár nem a legintenzívebb – meteorzápor az ősz során. A meteorrajok jellemzően 5–10 hullócsillagot produkálnak óránként, ezek azonban többnyire fényes, lassú hullócsillagok, nem ritka közöttük a fényes tűzgömb sem. Hozzátették: mivel a két meteorraj aktivitása elnyújtott, sok éjszakán át megfigyelhetők, sőt a Déli és Északi Tauridák aktivitása át is fedi egymást.

A Déli Tauridák aktivitása október 23. és november 12. között figyelhető meg, maximuma november 5-én várható, amikor óránként 5–10 meteor is feltűnhet az égen. Az Északi Tauridák október 20. és december 10. között aktívak, és november 12-én érik el csúcspontjukat, hasonló aktivitással. A meteorok a Bika (Taurus) csillagkép irányából látszanak érkezni, innen ered a nevük is. A hullócsillagok azonban az ég bármely pontján feltűnhetnek, így megfigyelésükhöz nem szükséges távcső, szabad szemmel is jól láthatók. A Tauridák meteorjai lassúak, fényesek és gyakran színesek, így ideális célpontjaik az asztrofotósoknak is.

A Tauridákra jellemző, hogy nagyobb méretű, kavicsszerű meteoroidokból állnak, így több közülük kifejezetten fényes tűzgömbként jelenik meg az égen, megfigyelésükhöz elegendő egy közvetlen világítástól mentes helyszín és némi türelem: néhány perc alatt is felbukkanhat egy-egy tűzgömb, amely megvilágítja az égboltot. A Taurida meteorrajok szülőégitestje a 2P/Encke üstökös, amely a legrövidebb ismert keringési idejű periodikus üstökös, mindössze 3,3 év alatt kerüli meg központi csillagunkat, a Napot.

Az Encke-üstökös minden útja során törmeléket hagy hátra a Föld pályáját keresztezve.

Amikor bolygónk áthalad ezen por- és jégszemcsékből álló törmelékmezőn, a részecskék a légkörbe belépve felizzanak, létrehozva a „hullócsillagokat”. A Déli Tauridák közvetlenül az Encke-üstökösből származnak, míg az Északi Tauridák részben a 2P/Encke és részben a 2004 TG10 jelű aszteroida maradványaiból erednek. Ez utóbbi valószínűleg egy ősi, több tízezer éve szétesett nagyobb üstökös darabja. A két meteorzápor aktivitási ideje eltér, de mindkettő kisugárzási pontja a Bika csillagképbe esik.