Az eddigi legolcsóbb mobilját mutatta be a Nothing

Az elmúlt évek egyik legérdekesebb okostelefongyártója, a Nothing leleplezte az eddigi legolcsóbb, belépőszintű készülékét. A brit cég eddig csak a CMF almárkáján keresztül kínált olcsó modelleket, a Nothing Phone 3a Lite azonban azt bizonyítja, hogy saját márkanév alatt is belekóstolnak ebbe a szegmensbe.

A telefon a Nothingtól szokatlanul letisztult dizájnt kapott: megmaradt a márka védjegyévé vált átlátszó üveg a hátlapon, viszont a Glyph-interfészt amennyire csak lehetett, visszafogták, így a szokásos fénycsík helyett most már csak egy pont jelzi az értesítéseket. A kijelző egy 6,77 hüvelykes FHD+ AMOLED panel, 120 Hz-es képfrissítéssel, és 1300 nit kültéri fényerővel. A Phone (3a) Lite tartósságáról IP54 szabvány szerinti víz- és porállóság gondoskodik.

A burkolat alatt a TSMC 4 nm-es technológiáján alapuló MediaTek Dimensity 7300 Pro processzora dolgozik, 8 GB RAM-mal és 128 GB belső tárhellyel, amely microSD kártyával 2 TB-ig bővíthető. Adott továbbá a kettős 5G, a WiFi 6 és a Bluetooth 5.3 stabil kapcsolat is. A készülék egy 5000 mAh-s akkumulátort kapott, amely a 33 W-os gyorstöltéssel körülbelül 20 perc alatt 50 százalékra pumpálható fel.

A Phone (3a) Lite a Nothing OS 3.5 rendszert futtatja, amely Android 15 alapokra épül, és a gyártó három főverziónyi frissítést és hat évnyi biztonsági támogatást ígér. Végül a hátlapi kamerarendszerről is érdemes szót ejteni. A Phone (3a) Lite egy hármas kamerarendszert kapott, amely egy 50 MP-es, optikai képstabilizálással ellátott (OIS) fő szenzorra épül, amelyet egy 8 MP-es ultraszéles és egy 2 MP-es makró egység egészít ki. Az előlapon egy 16 MP-s szelfikamera kapott még helyet.

A Nothing Phone (3a) Lite Magyarországon 2025. november közepétől lesz elérhető fekete és fehér színben, bruttó 104.990 forintos áron.