Az eddigi legolcsóbb mobilját mutatta be a Nothing

24.hu
2025. 10. 30. 12:14
Az elmúlt évek egyik legérdekesebb okostelefongyártója, a Nothing leleplezte az eddigi legolcsóbb, belépőszintű készülékét. A brit cég eddig csak a CMF almárkáján keresztül kínált olcsó modelleket, a Nothing Phone 3a Lite azonban azt bizonyítja, hogy saját márkanév alatt is belekóstolnak ebbe a szegmensbe.

A telefon a Nothingtól szokatlanul letisztult dizájnt kapott: megmaradt a márka védjegyévé vált átlátszó üveg a hátlapon, viszont a Glyph-interfészt amennyire csak lehetett, visszafogták, így a szokásos fénycsík helyett most már csak egy pont jelzi az értesítéseket. A kijelző egy 6,77 hüvelykes FHD+ AMOLED panel, 120 Hz-es képfrissítéssel, és 1300 nit kültéri fényerővel. A Phone (3a) Lite tartósságáról IP54 szabvány szerinti víz- és porállóság gondoskodik.

A burkolat alatt a TSMC 4 nm-es technológiáján alapuló MediaTek Dimensity 7300 Pro processzora dolgozik, 8 GB RAM-mal és 128 GB belső tárhellyel, amely microSD kártyával 2 TB-ig bővíthető. Adott továbbá a kettős 5G, a WiFi 6 és a Bluetooth 5.3 stabil kapcsolat is. A készülék egy 5000 mAh-s akkumulátort kapott, amely a 33 W-os gyorstöltéssel körülbelül 20 perc alatt 50 százalékra pumpálható fel.

A Phone (3a) Lite a Nothing OS 3.5 rendszert futtatja, amely Android 15 alapokra épül, és a gyártó három főverziónyi frissítést és hat évnyi biztonsági támogatást ígér. Végül a hátlapi kamerarendszerről is érdemes szót ejteni. A Phone (3a) Lite egy hármas kamerarendszert kapott, amely egy 50 MP-es, optikai képstabilizálással ellátott (OIS) fő szenzorra épül, amelyet egy 8 MP-es ultraszéles és egy 2 MP-es makró egység egészít ki. Az előlapon egy 16 MP-s szelfikamera kapott még helyet.

A Nothing Phone (3a) Lite Magyarországon 2025. november közepétől lesz elérhető fekete és fehér színben, bruttó 104.990 forintos áron.

Ennél jobb mobil most kevés van 100 ezer forintért
Elég jó vételnek tűnik a Nothing második jóárasított telefonja.

