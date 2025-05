Ennél jobb mobil most kevés van 100 ezer forintért

A brit Nothing márka okostelefonjaival (és fülhallgatóival) rendszeresen foglalkozunk a 24.hu tech rovatában, legutóbb az idén tavasszal debütált Nothing Phone (3a) került be a 150 ezer forint alatti mobilokat felvonultató összeállításunkba.

A cég ugyanakkor nem pihen, hiszen április utolsó hetében lelepleztek egy újabb készüléket, a CMF Phone 2 Pro modellt, ami az elődjéhez hasonlóan egy jóárasított telefon, a 128 gigabájtos verzió például 100 000 forint, és a felszereltségét látva kijelenthető, hogy ennél kevés jobb mobil van most hasonló árcédulával.

5 fotó

A telefon egy 6,77 hüvelykes AMOLED kijelzőt kapott, FHD+ (1080 x 2392 pixeles, 387 ppi) felbontással, 120 Hz-es képfrissítéssel, 10-bites színmélységsegl, HDR10+ támogatással és 800-1300 nit közti fényerősséggel, attól függően, hogy beltéren vagy a szabadban tartózkodunk-e. A képernyőt Panda Glass edzett üveg védi, a kijelzőbe építve találjuk az optikai ujjlenyomat-olvasót, adott az IP54-es védettség, illetve a Nothing (3a) telefonokhoz hasonlóan ez a mobil is megkapta az MI-funkciókat aktiváló Essential Key névre hallgató extra gombot a készülékház oldalára.

Processzorként egy MediaTek Dimensity 7300 Pro dolgozik a burkolat alatt, ezt egészíti ki 8 gigabájt memória, illetve 128 vagy 256 gigabájt háttértár – utóbbiért már 109 ezer forintot kell fizetni. Fontos újdonság a CMF Phone 1-hez képest, hogy innen már nem hiányzik az NFC chip, és emellé jön a Wi-Fi 6, a Bluetooth 5.3 és az 5G – akár két kártyával is, hiszen a SIM-foglalatba két hely van. De az egyik lehet SD-kártya is a háttértár bővítése céljából. Az akkumulátor 5000 milliamperórás, vezetékes töltéssel, ami maximum 33 watt, emellett a mobil képes más eszközöket 5 wattal tölteni.

A hátlapon immár három kamera található:

egy 50 megapixeles főkamera, 1/1,57 hüvelykes szenzorral,

egy szintén 50 megapixeles teleobjektív, 1/2,88 hüvelykes érzékelővel, kétszeres optikai nagyítással és f/1,85-ös rekeszértékkel,

illetve egy 8 megapixeles ultraszéles modul, 1/4 hüvelykes szenzorral, 120 fokos látótérrel, f/2,2-es rekeszértékkel.

A 16 megapixeles előlapi kamera a kijelzőbe vágott lyukban kapott helyet. Itt az érzékelő 1/3 hüvelykes, adott továbbá az f/2,45-ös rekeszérték és a 22 milliméteres gyújtótáv, ami kellően széles képet eredményez a csoportszelfik készítéséhez.

Amit a kamerák kapcsán érdemes még megemlíteni, hogy a gyártó ígérete szerint a főkamerához akár halmszemoptika és makró lencse is csatlakoztatható lesz, illetve a hátlap jobb alsó sarkában most is ott figyel az első CMF telefonon debütáló kör alakú csavar, amivel most is különféle kiegészítők csatlakoztathatók a mobilhoz. Ezeket, az extra optikákkal együtt persze mind külön kell megvenni.

Az egyetlen probléma a telefonnal, hogy hazánkban hivatalosan nem kerül forgalomba, csak a gyártó honlapjáról megrendelhető, méghozzá fekete, zöld, narancssárga és szürke színben. A készülék már előrendelhető, az értékesítés pedig május 6-án indul.