Szembe ültetett chippel olvashatnak újra a vakok

Egy friss tanulmány alapján egy szembe ültetett chip, egy kiterjesztettvalóság-szemüveg (AR-szemüvegek), illetve egy speciális számítógép segítségével egyes, látásukat elvesztett betegek képessé válhatnak újra az olvasásra – írja a Live Science. A kis létszámú kísérletben az életkorral összefüggő makuladegeneráció (AMD) okozta vakság által érintett embereket vizsgáltak,

a technológiával, egyévnyi kezelés után a páciensek mintegy 80 százaléka képessé vált a betűk és szavak kiolvasására.

„A mesterséges látás történetében ez egy új korszakot jelent” – mondta Mahi Muqit, a University College London és a Moorfields Eye Hospital munkatársa, a csapat tagja. Mint hozzátette, korábban nem sikerült vakok központi látását jelentősen helyreállítani.

Az AMD a 65 év feletti felnőtteknél a látásromlás leggyakoribb oka, a betegség a makulát, azaz a retina központi részét érinti, és lassú látásvesztést idéz elő a szem közepéből kiindulva. Az előrehaladott rendellenesség úgynevezett geografikus atrófiát vált ki, ez súlyos károsodással jár a retina sejtjeiben, ami teljes vaksághoz vezethet. Ez az állapot világszerte mintegy 5 millió embert érint.

„Az implantátum beültetése előtt olyan volt, mintha két fekete korong lenne a szememben, és a külső rész torz lenne” – nyilatkozta Sheila Irvine, a vizsgálat egyik alanya. A kísérletben összesen 38 európai AMD-s páciens vett részt, a szakemberek chipet ültettek a retinájuk közelébe, amely vezeték nélkül kapcsolódik egy AR-szemüveghez. Ez egy kis számítógéphez csatlakozik, amelyet a betegek övükön viselnek.

A PRIMA (fotovoltaikus retinaimplantátum mikrotömb) nevű rendszer a szemüvegben található videokamerával rögzíti a szöveg képeit. Ezt követően a szemüveg infravörös fényként vetíti ki a képet a chipre, amely elektromos, az agy által látásként észlelt jelekké alakítja át azt. Irvine szerint izgalmas volt megtapasztalni a betűket, és, bár nem egyszerű újra megtanulni olvasni, minél többet gyakorol, annál jobban megy.

Az alanyok hónapokon át tartó képzésen vettek részt, és külön ösztönözték is őket a gyakorlásra, Irvine például keresztrejtvényekkel gyakorolt. A kamerához zoomos funkció is tartozik, így a páciensek egészen kicsi szöveget is olvashatnak.

A PRIMA-nak persze megvannak a maga korlátai. Dr. Demetrios Vavvas, a Mass Eye and Ear kórház munkatársa – aki nem vett részt a vizsgálatban – kiemelte, hogy a rendszer jelenlegi állapotában csak fekete-fehér látást biztosít. Ezen kívül nem világos, hogy a készülék több év használat után is ugyanolyan hatékony marad-e.