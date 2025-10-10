Az egész bolygót megkerülheti ez a víz alatti robot

Olyan tengeri drónt indítottak útjára, amely az első autonóm víz alatti járműként utazhatja körbe a bolygót – írja az IFLScience. Az eszközt október 10-én bocsátották vízre a massachusettsi Woods Hole Oceanográfiai Intézet kikötőjéből, a drón a Golf-áramlat segítségével kel majd át az Atlanti-óceánon.

A Magellan-expedíció Fernão de Magalhães (Magellán Ferdinánd) csapatának híres, 1519 és 1522 közötti küldetését követi, amely az első ismert föld körüli út volt. A portugál felfedező Spanyolországból indult a Kanári-szigetekre, majd Afrika déli partjait megkerülve az Indiai- és a Csendes-óceánon át Dél-Amerikán keresztül tért vissza. Maga Magellán nem élte túl az expedíciót, és rengeteg társa is életét vesztette.

A robot első jelentős állomása a kanári-szigeteki Gran Canaria lesz, majd a dél-afrikai Fokváros. Innen az Indiai-óceánon átkelve juthat el Nyugat-Ausztrálián át Új-Zélandra, onnan pedig Amerika és az Antarktisz között haladva az Atlanti-óceán déli részén a Falkland-szigetekre. Az út utolsó szakaszán Brazíliában és a Karib-térségben is megállhat, mielőtt visszatérne az Egyesült Államok keleti partvidékére.

A teljes út várhatóan több mint öt évig tart majd, ezen idő alatt a drón 73 ezer kilométert tesz majd meg.

A Slocum Sentinel Glidert, azaz a Redwinget a Teledyne Marine cég és a New Brunswick-i Rutgers Egyetem csapata alkotta meg. A szakértők szerint az eszköz az óceáni robotika új generációját képviseli és a legfejlettebb kereskedelmi autonóm tengeralattjáró. A jármű a hatalmas távolságokat minimális energiafogyasztással teszi meg.

A hagyományos technológiával ellentétben a Redwing nem teljes mértékben támaszkodik a hajócsavarokra vagy a motorokra. Ehelyett a gravitáció és a felhajtóerő segítségével siklik, illetve az óceáni áramlatokat is meglovagolja, finom, lassú merüléssel és emelkedéssel haladva előre.

Persze hajtóművel is ellátták, amelyhez egy propeller is tartozik, szükség esetén ezekkel verekszi át magát az erős áramlatokon. Rendszereit lítiumion-akkumulátorok látják el árammal.

Értékes adatokat gyűjt majd

Hosszú útja során a Redwing folyamatosan gyűjti az adatokat a sótartalomról, a mélységről és a hőmérsékletről. Az információk révén többek között a hurrikánok előrejelzési modelljeit pontosíthatják, de a klímaváltozás óceáni hatásait és az ökoszisztémákat is jobban megismerhetik.

A torpedószerű drón 8–12 óránként emelkedik a felszínre, hogy műholdon keresztül valós idejű adatokat küldjön. Olyan rendszerrel is el van látva, amely képes detektálni a megjelölt tengeri állatokat, ez pedig hozzájárulhat a fajok vándorlásának vizsgálatához.

Az expedíció egyetemi hallgatók oktatásához is hozzájárul.

Ez történelmi pillanat az óceánkutatás számára

– nyilatkozta Scott Glenn, a Rutgers Egyetem munkatársa.

Az ugyanakkor kérdéses, hogy a tengeralattjáró valóban körbe tudja-e utazni a földet, hiszen nem lesz egyszerű dolga. Expedíciója során számos kihívással, többek között a halászhajók kerülgetésével és extrém körülményekkel kell megküzdenie.