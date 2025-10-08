Történelmi pillanat: már nem a szén a világ legnagyobb villamosenergia-forrása

2025-ben először fordult elő, hogy a megújuló energiaforrások több áramot termeltek globálisan, mint a szén – írja a BBC az Ember energetikai agytröszt legfrissebb adatai alapján. Habár a villamosenergia-kereslet világszerte növekszik, a nap- és szélenergia növekedése olyan erős volt az elmúlt időszakban, hogy a többlet villamosenergia-keresletet egymagukban képesek voltak fedezni, sőt, még a szén- és gázfelhasználás enyhe csökkenéséhez is hozzájárultak.

Az agytröszt szerint a fejlődő országok, élen jártak a tiszta energia terjedésében, ahogyan Kína is. A gazdagabb nemzetek, köztük az Egyesült Államok és az EU országi azonban a korábbinál jobban támaszkodtak a felmelegedéshez hozzájáruló fosszilis tüzelőanyagokra az áramtermelés terén. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) egy külön jelentése szerint ez a szakadék valószínűleg még hangsúlyosabbá válik majd. A megújuló energiaforrások ugyanis az Egyesült Államokban Donald Trump elnöksége alatt várhatóan sokkal kevésbé fognak növekedni a korábbi becslésekhez mérten.

A szén, amely jelentősen hozzájárul a globális felmelegedéshez, 2024-ben is a világ legnagyobb egyedi energiatermelő forrása volt, ezt a pozíciót az IEA szerint több mint 50 éve tartja.

Érdemes az országok közül kiemelni Indiát is, amely lassabb villamosenergia-kereslet növekedést mutatott, és mivel jelentős nap- és szélenergia-kapacitást is épített ki az elmúlt évben, jelentős mértékben csökkentette a szén- és gázfelhasználását.

Hiába a regionális különbségek, az Ember agytröszt szerint a mostani időszak komoly fordulópontot jelent a globális energetikai átállás terén. Malgorzata Wiatros-Motyka, az Ember vezető elemzője szerint ez „egy olyan változás kezdetét jelzi, ahol a tiszta energia lépést tart a kereslet növekedésével”. A napenergia önmagában a növekedés döntő részét tette ki, a villamosenergia-igény növekedésének mintegy 83 százalékát fedezve. A napenergia-termelés nagy része (58 százaléka) az alacsonyabb jövedelmű országokban történik, amelyek közül sok robbanásszerű növekedést mutatott az elmúlt években.