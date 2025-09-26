Elképesztően hasznos funkció jelent meg a WhatsAppon

A WhatsApp elkezdett bevezetni egy új, fordítási funkciót a platformján, amely lehetővé teszi az Android- és iPhone-felhasználók számára, hogy lefordítsák az üzeneteket csevegésekben, csoportokban és a csatornákon is – írja a Bleeping Computer.

Van azonban egy fontos különbség a két operációs rendszer adta lehetőségek között. Míg az iOS-felhasználók csak manuálisan, a Fordítás gombra koppintás után tudják életre hívni a funkciót, addig az Android-felhasználók az automatikus fordítást is engedélyezhetik, így a csevegésekben található összes üzenetet lefordíthatják anélkül, hogy egyesével kellene rájuk koppintani.

Az elérhető nyelvek esetében azonban a mérleg a másik irányba dől. Android-felhasználók ugyanis egyelőre csak hat nyelven érhetik el a funkciót: angol, spanyol, hindi, portugál, orosz és arab nyelven. Az iPhone-osoknak viszont ennél sokkal több opciójuk van: kezdésnek rögtön 20 nyelven válik elérhetővé az üzenetek lefordításának lehetősége.

A magyar azonban egyelőre mindkét felsorolásból hiányzik. Ezt viszont hamarosan orvosolhatja a WhatsAppot tulajdonló Meta.

Az üzenetküldő platform bejelentésében az adatbiztonsági kérdésekre is kitért. Mint írják, a funkció a felhasználói adatok védelmének szem előtt tartásával készült, így az eszközön található összes szöveget anélkül lehet lefordítani, hogy azokat továbbítanák a cég szervereire. A fordítás tehát magán a készüléken megy végbe.