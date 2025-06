Villámvihart fotóztak a Nemzetközi Űrállomásról

Viharos időben gyakran figyelhetünk meg villámlásokat, ám ezek kialakulásáról a mai napig korlátoltak az ismereteink. A természeti jelenség kapcsán annyi biztosan állítható, hogy akkor alakul ki, amikor az atmoszférában lévő elektromos töltések kiegyenlítődnek. A tudósok számos készülékkel tanulmányozzák a folyamatot, és nagy előrelépéseket tettek a villámcsapás kialakulásához vezető, másodperc tört része alatt zajló folyamatok feltárásában – írja a LiveScience.

Ebben pedig a Nemzetközi Űrállomáson tartózkodó űrhajósok is segítenek, mivel a NASA legendás űrhajósa, Don Pettit által kifejlesztett technikával erős villámlásokat kaphatnak lencsevégre, amint azok 400 kilométeres magasságban emelkednek a bolygó felszíne fölé. Ezekből tett közzé néhány fotót Anne McClain és Nichole Ayers űrhajós, akik jelenleg a 73-as expedíció legénységének tagjaiként szolgálnak az űrállomáson.

This is what lightning looks like from the top down, all taken in the Alabama and Georgia regions. @astro_Pettit developed this photo technique, which was further practiced and passed on to me by my crewmate @Astro_Ayers.

The photos are taken at 120 frames per second, and the… pic.twitter.com/HVbVT0OQNY

— COL Anne McClain (@AstroAnnimal) May 21, 2025