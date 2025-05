Hatalmas fehér fénycsíkot figyeltek meg Amerika egén

Gyönyörű sarki fényt, majd rejtélyes, fehér fénynyalábot figyeltek meg május 17-én az Egyesült Államok területéről – számol be róla a Space.com. Az auroráért egy koronakidobódás (CME) okozta G2-es osztályú geomágneses vihar volt felelős, a CME május 12-én történt a Nap északi féltekén. A szakértők eleinte arra számítottak, hogy az esemény töltött részecskéi elkerülik a Földet, ám végül elérték bolygónkat, felerősítve a sarki fényt.

A fehér fénycsík eredete már titokzatosabb volt az amatőr csillagászok számára. A jelenséget Coloradóból és más államokból is észlelték, és eleinte többen azt hitték, hogy a STEVE nevű ritka légköri eseményt látják.

Mike Lewinski szerint a sarki fény alacsonyan hullámzott az északi horizonton, amikor hirtelen felbukkant egy a rakéták visszatérésére emlékeztető, lefelé áramló nyaláb az égen. A fotós a coloradói Crestone felett örökítette meg az eseményt, felvétele cikkünk kiemelt képe.

Szakértők szerint a jelenségért valóban egy rakéta volt felelős. A kínai Landscape vállalat nem sokkal korábban indította el Zhuque-2E nevű metánüzemű rakétáját a Csiucsüan Űrközpontból, az űreszköz hat műholdat állított pályára.

A fehér csík valószínűleg a pályaelhagyás vagy a körpályára állás során, feltételezhetően a műholdak kiengedésével kapcsolatban keletkezett. Jonathan McDowell csillagász az X-en megerősítette, hogy a nyaláb a Zhuque-2 felső fokozatához köthető.

A kutató szerint a ragyogás hátterében az állt, hogy az űreszköz nagyjából 250 kilométeres magasságban kibocsátotta üzemanyagát.

Derick Wilson asztrofotós szintén felvételt készített a csíkról, az ő képe az új-mexikói Farmingtonnál készült.

Around 1130pm MST May 16 north of Farmington New Mexico 38N, I was hyperlapsing with a Galaxy S24 ultra. The #aurora was visual but colorless… then the brightest sight I’ve ever seen in the night sky appeared overhead! #northernlights #auroraborealis pic.twitter.com/6lXJsiwHwH

— Derick Wilson (@Xhillsblockview) May 17, 2025