Így asszisztálnak a techóriások az indiai-pakisztáni konfliktushoz

A Meta az indiai kormány kérésére letiltott egy közismert muszlim híroldalt az Instagramon – írja a Guardian. A fiók alapítója szerint egyértelmű, hogy a cenzúra oka az India és Pakisztán között fokozódó feszültség. Azok az indiai Instagram-felhasználók, akik a 6,7 millió követővel bíró @Muslim felhasználónév alatt futó oldal bejegyzéseihez próbáltak hozzáférni, a következő üzenetet kapták:

A fiók nem érhető el Indiában. Ez azért van, mert eleget tettünk egy jogi kérésnek a tartalom korlátozására.

Ameer Al-Khatahtbeh, a híroldal alapítója és főszerekesztője szerint a lépés óta több száz üzenetet, e-mailt és hozzászólást kapott indiai követőitől, hogy nem férnek hozzá a fiókjukhoz. A Meta mindeddig nem szólalt meg az ügyben, a techóriás szóvivője pedig a vállalat weboldalára irányítja a téma iránt érdeklődő sajtóorgánumokat, ahol jelzik: a tartalom korlátozására lehetőség van, amennyiben a kormányok úgy vélik, hogy a platformjaikon található anyagok ellentétesek a helyi törvényekkel.

Nem ez az egyetlen megnyilvánulása az indiai kormány információs háborújának.

Az elmúlt időszakban több mint egy tucat pakisztáni YouTube-csatornát is betiltottak Indiában, amiért állítólag „provokatív” tartalmakat terjesztettek. A letiltott fiókok között több pakisztáni hírportál is szerepelt. Szintén az elmúlt napokban blokkolták Indiában Pakisztán volt miniszterelnökének és krikettjátékosának, Imran Khannak az Instagram-fiókját is.