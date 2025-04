Súlyos botrány robbant ki a ChatGPT kínai riválisa körül

Januárban alig egy nap alatt több száz milliárd dollárt vesztettek értékükből a legnagyobb amerikai techcégek, miután feltűnt egy sokkal olcsóbban és gyorsabban betanított, kínai mesterséges intelligencia asszisztens az alkalmazásboltokban. A DeepSeekről azonban az elmúlt hónapokban kiderült, hogy nem akkor csoda, mint amilyennek tűnik, inkább az amerikai riválisok olcsó másolata.

A kínai cég ugyanis a ChatGPT-vel beszélgetve, tulajdonképpen szintetikus adatokon képezte ki a modelljét, így sokkal korlátozottabb a tudása, mint a riválisoknak. Ez pedig meg is látszott egy magyar kísérlet során: a kínai MI-asszisztens ugyanis képfeldolgozás hiányában képtelen volt teljesíteni matematikai feladatokat, de az egyszerűbb, szövegértési feladványokkal is meggyűlt a baja.

A tudásbeli korlátozottság pedig csak a kisebb dolog, a nagyobb probléma az adatvédelmi aggályoknál keresendő. Több kibervédelmi cég is arra figyelmeztet, hogy a DeepSeek a felhasználók adataihoz is hozzáfér, a beszélgetéseket pedig kínai szervereken tárolják, amelyekhez ráadásul a helyi titkosszolgálatok is hozzáférnek. Ennek hatására több ország is betiltotta az appot.

A napokban azonban a nyomozást folytató dél-koreai adatvédelmi hatóság bebizonyította: a DeepSeek engedély nélkül továbbította a felhasználók adatait és beszélgetéseit, amikor a szolgáltatás még letölthető volt az országban.

A Reuters szerint a nyomozás rámutatott, hogy a cég nem csak kínai, de amerikai vállalatoknak is továbbított felhasználói adatokat. A DeepSeek azzal védekezett, hogy pusztán a felhasználói élmény javítása volt a céljuk, és április 10-től blokkolta a promptok és beszélgetések továbbítását. Dél-Korea bejelentésére válaszul a kínai külügyminisztérium közölte, a kínai kormány nem kérte fel és soha nem is fogja felkérni a cégeket az adatok illegális gyűjtésére és tárolására.