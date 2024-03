Még idén megszűnhet a jelszómegosztás az HBO Maxnál

A Netflix 2023 májusában jelentette be, hogy elkezdi felszámolni annak lehetőségét, hogy egyetlen előfizető jelszavával töb háztartás is használhasson előfizetést, ami igencsak bejött a cégnek, hiszen a korlátozást követően jelentősen megugrott az új előfizetések száma. Ezután a Disney is jelezte, hogy hasonló útra lép a saját streaming platformjával, tavaly nyáron pedig az HBO Max úgy változtatta meg a felhasználási fetételeket, hogy bármikor bevezethető legyen a jelszómegosztás korlátozása.

Erre már 2024-ben sor kerülhet, hiszen az Egyesült Államokban már csak Max néven ismet szolgáltatást tulajdonló Warner Bros. Discovery a közelmúltban megerősítette, hogy még idén korlátozni kezdik a jelszómegosztást. A streaming üzletág vezetője, J.B. Perrette egy konferencián beszélt arról, hogy a közeljövőben elkezdik bevezetni az ezt lehetővé tévő rendszert, pontos ütemtervről viszont egyelőre még nem volt szó.

Hogy ez a változtatás ugyanúgy globálisan lép-e majd életbe, mint a Netflix esetében, az egyelőre kérdéses, az ugyanakkor biztos, hogy az HBO Max márkanév hamarosan hazánkban is ugyanúgy megszűnik, mint az Egyesült Államokban.

Az USA-ban tavaly tavasszal lett a HBO Maxból sima Max (ami egyben új díjcsomagok bevezetését is jelentette), a névváltás pedig időközben megtörtént az Egyesült Királyságban és Asztráliában is, az év második felében pedig Európában – így Magyarországon – is várható a streaming platform átalakítása. Jó eséllyel ekkor debütálhat a jelszómegosztás tiltása is, illetve idehaza is várható, hogy módosulni fognak az árak és az elérhető előfizetési konstrukciók.