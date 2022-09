Baj van az Xbox-konzollal, sok játék nem indul el

Rengeteg panasz jelent meg az Xbox-felhasználók részéről a közösségi médiában, miután állításuk szerint egy nemrégiben közzétett frissítés telepítés miatt sok játék nem indul el a konzoljukon. A Twitteren megjelent bejegyzésekből kiderül, hogy egyes játékok menüje ugyan még csak-csak betölt, de játszani már nem lehet elkezdeni, ugyanis a szoftver összeomlik és kidobja a játékost.

Olyanok is vannak, akiknél villódzó képernyő is társult a hiba mellé, egy felhasználó pedig azt írta, a programok újra telepítése sem oldja meg a problémát.

Az Xbox Support oldala bejegyzésében azt írta magyar idő szerint csütörtök hajnalban, hogy egy korábbi probléma okozza a játékok összeomlását. Kiemelték, hogy már készül is a javítás, azonban ennek még idő kell, mire mindenki konzolára eljut. Ha valaki azonnali megoldást szeretne, érdemes újraindítani a konzolt.

We are aware of an earlier issue that was causing games to crash. A fix for this issue will make its way to everyone’s console soon, but if you want the fix immediately we would recommend that you reboot your console.

— Xbox Support (@XboxSupport) September 22, 2022