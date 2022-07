Az Xbox új frissítésének minden konzoltulaj örülni fog

A Microsoft felgyorsítja Xbox konzoljainak indítási idejét. Az Xbox Series X/S konzolok esetében a hidegindítási indítási idő körülbelül 5 másodperccel csökken, de az Xbox One-nál is komoly gyorsulás várható a cég szerint. A Microsoft egy rövidebb animáció létrehozásával gyorsított fel a bootolási szekvenciát – írja a Verge.

Josh Munsee, az Xbox marketing igazgatója szerint a vállalat rövidebb, nagyjából 4 másodperces bootolási animációt készített, ami miatt gyorsabban jön be a kezdőképernyőt. Ezt a portál egy rövid animációval is szemléltette:

A frissítéskor nem csak a next gen konzoljukra gondoltak, az Xbox Series X/S mellett ugyanis Az Xbox One konzolok is érezhetően gyorsabban bootolnak ezekkel a változtatásokkal.

Az Xbox-tulajdonosok azonban csak akkor profitálhatnak ebből, ha konzoljukat készenléti üzemmód helyett energiatakarékos üzemmódba állítják. E során a konzol teljesen kikapcsol, ahelyett, hogy folyamatosan készenlétben lenne. Emiatt nem lehet majd egy csettintésre elindítani a játékot, de cserébe sokkal jobban járunk rezsi szempontból.

A Microsoft változtatásainak köszönhetően energiatakarékos üzemmódban gyorsabb lesz a rendszerindítás, így az Xbox Series X/S rendszerindítási folyamata 20 másodpercről nagyjából 15 másodpercre csökken – beleértve a bekapcsológomb megnyomása és az animáció megjelenése közötti időt is. Ez még vonzóbbá teszi az energiatakarékos üzemmódot, különösen azután, hogy a Microsoft az év elején alapértelmezett opcióvá tette az új Xbox konzoloknál, a frissítések háttérben történő letöltésének támogatásával együtt.