Így nézheti meg, kik férnek hozzá a Facebookjához

A Facebook évek óta jelen van az életünkben, így szinte biztos, hogy több eszközön is bejelentkeztünk már a profilunkba. Még ha semmi szokatlant sem tapasztalunk, akkor is érdemes néha ránézni, milyen eszközök férnek hozzá a fiókunkhoz. Könnyen lehet ugyanis, hogy egy iskolai gépen a barátunk viccelődne velünk, de az is lehetséges, hogy egy kiberbűnöző nézte ki magának oldalunkat – írja a hvg.

Ehhez asztali számítógépen és mobilon is a platform jobb felső sarkában található Beállítások és adatvédelem menüpontot, majd a Beállítások menüpontot kell lenyitni. Itt mobilon és gépen is a Biztonság és bejelentkezés című elemre kell kattintani, ahol végül megjelenik a Bejelentkezett helyek című lista.

Itt figyelhető meg azon eszközök listája, amelyekről korábban bejelentkeztek az adott fiókba.

A készülék típusa mellett néhány hónapra visszamenőleg időpont is szerepel. Ha olyan eszközt figyelnénk meg a listában, ami gyanús, vagy egészen biztos benne, hogy nem az öné, akkor jó eséllyel más is belépett a fiókjába. Ebben az esetben két dolgot tehetünk: jelezhetjük az üzemeltetők felé, hogy nem mi álltunk az adott bejelentkezés mögött, vagy ki is léptethetjük az adott eszközt.

Ez utóbbi természetesen csak ideiglenes kizárást jelent. Ahhoz, hogy ténylegesen megtagadjuk a hozzáférést, jelszót kell változtatnunk. Emellett érdemes bekapcsolni a többlépcsős hitelesítést: ha így lép be a Facebookra, szinte biztos, hogy soha nem törik fel a fiókját.