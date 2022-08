Nem is gondolná, mi minden követi nyomon a Facebookon

A Facebook alapvető kiindulási ponttá vált napjainkra: itt tartjuk a kapcsolatot barátainkkal és családunkkal, itt szervezzük közösségi programjainkat, innen tájékozódunk, a fiatalok pedig a többi közösségi app mellett itt töltik szabadidejüket. Ez azonban komoly veszélynek teszi ki adatainkat, amellyel nem is vagyunk feltétlen tisztában. Még napjainkban is, amikor egyre több szó esik az adatvédelem fontosságáról, sokan a feltételek elolvasása nélkül kattintanak az Elfogadásra.

Kapcsolódó Törölt üzeneteinkhez is hozzáférhet a Facebook Beperelte a Facebookot egy korábbi alkalmazott, mert panaszt emelt az új protokoll ellen.

Márpedig az egyes alkalmazások és webhelyek, amiket hozzákapcsolunk a profilunkhoz, visszaélhetnek az adatainkkal, ha nem figyelünk. Amikor az első Facebook-generáció tagjai Farmvillezni kezdtek, vagy butácska kvízeket küldözgettek az osztályban, biztosan nem az adatvédelemmel foglalkoztak elsődlegesen. Pedig éppen a fent említett játék az, amely a legtöbb információt látja az adott felhasználóról:

A korábban népszerű játék hozzáférhet a nevünkhöz és a profilképünkhöz, e-mail címünkhöz, tudhatja a születésnapunkat és születési helyünket, és látja az általunk kezelt csoportokat, fényképeinket, videóinkat, oldalkedveléseinket, eseményeinket, ismerőseink listáját és még a tartózkodási helyünket is.

Természetesen a Facebook sem tolja ezt a felhasználók arcába, azonban ha a Beállításokat alaposan végig böngésszük, rábukkanhatunk az érintett appok listájára. Ehhez a Facebook mobilos alkalmazásának jobb felső sarkában található Menü fület kell kiválasztani. Itt a lista alján találjuk majd a Beállítások és adatvédelem pontot. Ezen belül koppintsunk a legfelső, Beállítások menüpontra, és itt már csak egy lépés választ el minket a találattól. A Biztonság címke alatt harmadikként találjuk meg az Alkalmazások és webhelyek pontot, amit megnyitva elénk is tárul az a – rosszabb esetben – rengeteg oldal, amely akaratunk ellenére, vagy épp hanyagságunknak köszönhetően figyelemmel követheti online tevékenységünket.

A közösségi oldal itt már tudtunkra adja, hogy amennyiben egy weboldalon nem e-mail címmel vagy önálló profillal jelentkezünk be, hanem Facebook-profilunkkal, úgy azok hozzáférhetnek bizonyos információkhoz velünk kapcsolatban. Az app azt is megjegyzi, változtattak az Alkalmazások és webhelyek területen, így olyan appok és webhelyek is megjelenhetnek itt, amelyek átmenetileg offline vannak, esetleg a gyártója vagy a Facebook eltávolította.

Kapcsolódó Élőben követik a billentyűleütéseket és az egérmozgásokat egyes weboldalak Egyes online adattrackerek már akkor begyűjtik a felhasználók e-mail-címeit, mielőtt azok lenyomnák az entert.

Az egyes ikonokra koppintva kezelni tudjuk azokat a nem nyilvános információkat, amelyekhez az appok vagy weboldalak láthatnak.

Pontos tendenciákat természetesen nem lehet levonni ezek alapján, viszont végig tekintve a saját listámon azt tapasztaltam, hogy a frissebb alkalmazások kevesebb adatot kérnek a felhasználótól: jellemzően a név, a profilkép és az e-mail címünk érdekes számukra. A kevésbé megbízhatónak tűnő, vagy épp kevésbé hasznos applikációk és webhelyek (kvízek, mémoldalak, de akár társkeresők is) viszont olyan információkat is láthatnak, mint a nevünk, profilképünk, fényképekeink, születésnapunk, ismerőseink listája, vagy akár a tartózkodási helyünk.

Ahhoz, hogy megszabaduljunk ezektől az appoktól, minden egyes webhelyen és alkalmazáson egyesével kell letiltani az engedélyeket. Ha meg akarunk bizonyosodni arról, sikerrel jártunk-e a törlés során, a lista alján található Eltávolított alkalmazások és webhelyek pont alatt ellenőrizhetjük a listát. Ha túlestünk a tisztogatáson, a jövőben érdemes odafigyelni, hogy ne mindenhez a Facebook profilunkat használjuk, és ha módunkban áll, inkább tagadjuk meg az adott webhely engedélykérését.