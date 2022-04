A LEGO kimaxolta a Vissza a jövőbe-rajongást a megépíthető DeLoreannel

DeLorean – egy márka, aminek hallatán egyszerre ugrik be a szálcsiszolt burkolatú, sirályszárnyajtós autó és a Vissza a jövőbe. A LEGO is tudta, hogy a két dolog kéz a kézben jár, így áprilisban kiadta a 10300-as cikkszámú készletét, az időgép névre keresztelt DeLoreant. Több mint hét órán keresztül építettük a kultikus autómodell felnőtteknek szánt kockaverzióját, ami ténylegesen űrt tölt be a LEGO-piacon, és eszméletlenül jól mutat bármilyen nappaliban.

1872 – ez a szám nem azt az évet jelöli, ameddig Marty McFly visszautazik a Vissza a jövőbe harmadik részében, hanem a LEGO DeLorean alkatrészeinek mennyiségét. 12 centis magasság, 35 centis hosszúság és 19 centis szélesség jellemzi a modellt, amihez két minifigurát is mellékelt a dán játékgyártó.

A filmsorozat töretlen népszerűségnek örvend az 1985-ös első rész óta, így akár még meglepő is lehet, hogy a LEGO csak 2013-ban adta ki az első Vissza a jövőbe-készletet, az akkor még Cuusoo néven futó Ideas-termékcsalád részeként. Csakhogy a cég az utóbbi években azokra a vásárlókra is gondol, akik felnőtt korukra sem mondtak le az építésről, így számos olyan készlettel előállt, amely sok-sok vásárló szívét megdobogtatta, elég csak a Star Wars óriás lépegetőjére gondolnunk, amit közel egy napon át kell építeni. Az ilyen irányú fókuszt figyelembe véve igazából számítani lehetett arra, hogy előbb-utóbb a Vissza a jövőbe-filmek is kapnak egy tisztességes készletet.

A kilenc évvel ezelőtti készlet is az ikonikus DeLoreant tartalmazta, de a végeredmény nem volt olyan részletgazdag, mint ahogyan azt sokan szerették volna. A dánok végül arra jutottak, hogy komolyabb verzióban is elkészítik a legendás időgépet, aminek a tervezéséért Sven Franicot felelt. A projektre persze a film jogait birtokló Universal Studiosnak is rá kellett bólintani, de az együttműködés könnyen ment, hiszen a LEGO szakemberei a filmért rajonganak, a Universalnál dolgozók pedig az építőkockákért. A hollywoodi Petersen Museumból képek is érkeztek az időgéppé alakított DeLorean újbóli megalkotásához, és a munka gördülékenységét az is nagyban segítette, hogy a LEGO-nál dolgozik olyan kolléga, aki maga is birtokol ilyen autót.

A készlet mellé járó ismertetőből kiderül az is, hogy évekkel korábban már született egy koncepció, méghozzá Mike Psiaki által, de ezt az elképzelést muszáj volt felfrissíteni. A tervezés kezdeti fázisában a Vissza a jövőbe második részében látott, repülni képes, reaktorral felszerelt, dönthető kerekű verzió megépítése volt a cél, de a boltokba került verzióból a trilógiában látott mindhárom járgány megépíthető – persze úgy, hogy az alap modellen nagyon komoly és bonyolult változtatásokat eközben nem kell eszközölni.

Nyolc óra munka

Teljesen nyilvánvaló, hogy a LEGO elsősorban a rajongóknak gyártotta le ezt a készletet, de minden bizonnyal céljai között volt az is, hogy új vásárlókat is berántson ezzel az építőkockák világába. Én például a kilencvenes évek végén láttam először a filmeket, és a szívem mélyén mindig is vágytam egy, a mindenki által ismert kockákból megépíthető méretes DeLoreanre, a hozzá tartozó Marty minifigurával együtt – 27 éves koromban végül valóra is vált ez az álom.

A 11 zacskóba szétszortírozott 1872 alkatrész mellett egy vaskos, az építést levezető és extra információkat tartalmazó kiadványt is találunk, aminek a súlya vetekszik azon telefonkönyvekével, amik a nyilvános fülkékben voltak elhelyezve a kilencvenes és kétezres években. Az építés rutintól függően 5-8 órát vesz igénybe, nekem például három részletben sikerült összeraknom a legelső filmben látott változatot. Annak ugyanakkor nincs értelme, hogy egyszerre többen üljünk neki az építésnek, hiszen először az autó alvázát rakjuk össze, a továbbiakban pedig mindent erre kell felpattintani, így több kéz nem fér meg egymás mellett.

Az alváz megépítése után az autó eleje és háta készül el, ezt követi a matricázott belső tér a fluxuskondenzátorral – itt egy világító kockát is kapunk, ami a tetőre kihelyezett gombot lenyomva villan fel, és ilyenkor nemcsak az időutazáshoz nélkülözhetetlen kiegészítő kap fényjátékot, de a műszerfalon lévő, a céldátumokat jelző órák is. A belső tér kialakítása után a motorháztető kerül a helyére, aztán jönnek a gumiabroncsok, zárásként pedig felkerülnek a kasztnira a különleges, ezüstös elemek. Viszont ezen a ponton még nincs vége az építésnek, hiszen ekkor kell eldöntenünk, hogy a trilógia három DeLorean variánsa közül melyiket szeretnénk megépíteni: az 1985-ös film DeLoreanjéhez például még tartozik egy hatalmas áramszedő, amit a tetőre csatolhatunk – ez vezette a Hill Valley óratoronyba becsapó villám energiáját az autóba.

(Majdnem) mindenre figyeltek

Utak? Ahová megyünk, ott nincs szükség utakra!

– mondja Brown doki az első film végén, mielőtt az átalakított DeLoreannel a magasba emelkedik. Nos, a dán cégnél is megoldották az elforduló kerekeket, méghozzá egy cseppet sem bonyolult, ám annál ügyesebb megoldással. Csak pár mozdulat, hogy az első film DeLoreanjét a második epizód lebegő időgépévé alakítsuk. Az alvázba építve van egy hosszú, piros elemekből álló, előre és hátra mozgatható fogantyú, ami fogaskerek segítségével módosítja az abroncsok pozícióját – elfordítjuk, és máris vízszintesbe állnak át a kerekek. A LEGO ugyan nem mellékelt tartóelemet a készlethez (mint mondjuk a NASA-készlet űrsiklójához), de kapunk négy átlátszó kockát, amivel nagyjából egy centis magasságba emelhetjük a járművet, mintha valóban lebegne.

És ez nem minden, hiszen az elforgatott kerekű kettes modellre építhetünk Mr. Fusion energiareaktort, amiben egy banán és egy doboz kóla is helyet kapott.

A harmadik, western tematikájú változat pedig spéci motorháztetővel és WhiteWall abroncsokkal díszíthető – véleményem szerint ez a legkidolgozottabb verzió mind közül. További bónusz, hogy a Creator Expert-készletek ugyan nem tartalmaznak minifigurákat, de az időgépünk esetében kivételt tett a gyártó, így egy apró táblácska kíséretében megkapjuk a főszereplőket, méghozzá a jövőben viselt felszerelésükben. Ezen felül extra tartozékok is járnak a DeLorean mellé: adott egy plutóniumos láda, illetve összerakható a második filmben látott rózsaszín légdeszka. Ezek ráadásul kényelmesen bepakolhatók a felnyitható motorháztető alá.

Ha már nyithatóság: a 24.hu-ra két évvel ezelőtt készítettünk riportot egy Magyarországon forgalomba helyezett DeLoreanről. Az autó speciális fényezésénél talán csak az oldalra nyíló sirályszárnyajtók ikonikusabbak. Ezt a LEGO-verziónál is megoldották a tervezők, apró szépséghiba, hogy hiába nyitjuk fel őket, ezek nem állnak meg magukban, mint az eredeti járgány esetében. Bár a tervezők igyekeztek megoldani, hogy az ajtók ne záródjanak le maguktól, végül a súlyuk miatt nem tudták kiküszöbölni a kissé illúzióromboló problémát.

Kimaxolták az élményt

A dán játékgyártó munkatársai kellő átgondoltsággal, aprólékosan kidolgozott részletekkel és nem utolsó sorban a filmek előtti tiszteletadással alkották meg a 10300-as készletet. Az építése kezdetben ugyan macerás lehet, de a végeredményt látva minden Vissza a jövőbe-rajongó szája fülig fog érni. A magyar utakat szelő DeLorean tulajdonosa korábban úgy nyilatkozott lapunknak, hogy bármerre megy, az emberek különös figyelemmel tekintenek az autóra, és mosoly ül ki az arcukon, ha megáll vele egy parkolóban. Hiába csupán egy makett, ezt az érzés a LEGO-verzió is azonnal előhozza: a nappaliban elhelyezve hamar magára vonja a vendégek figyelmét, akik szívesen emelgetik, nyitják az ajtókat, „használják” a világító fluxuskondenzátort.

Innen nézve a szett 60 ezer forint körüli indulóára már nem olyan vészes kategória, hiszen egy olyan egyedülálló autómodellt kapunk, amelyre korábban még nem volt példa a Vissza a jövőbe-franchise és a LEGO közös projektjeiben. Kétségtelen, hogy olyan részletességet nem kapunk, mint a Technic Land Rover Defenderjénél, de a 76139 kódszámmal ellátott, Tim Burton-féle 1989-es Batmobile-nál talán egy fokkal kidolgozottabb modellel van dolgunk.

A cikk végére pedig egy jótanács: aki a vásárlás mellett dönt, készítse be a filmtrilógiát az építés mellé, hogy ha még képletesen is, de visszautazzon az időben abba a gyerekkorba, mikor csak álmodtunk arról, hogy egy nap majd kockákból megépíthetjük ezt az impozáns külsejű járgányt.