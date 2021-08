Nemcsak nézegetni, de összerakni is élmény a LEGO űrsiklóját

Elon Musknak, Jeff Bezosnak és Richard Bransonnak már van saját űrhajója, viszont nem kell milliárdosnak lenni, hogy ezt mi is elmondhassuk magunkról. Az űrbe ugyan nem lehet eljutni a LEGO felnőtteknek szánt Discovery űrsiklójával, ám a méretes modell nagyszerű dísze lehet a nappalinak vagy a dolgozószobának, még akkor is, ha nem vagyunk az űrkutatás megszállottjai.

A dán játékgyártó számára nem ismeretlen az űr világa, hiszen már a 70-es évek végén piacra dobták az első LEGO Space készleteket, amelyek elhozták a végtelen világűrt és a távoli bolygókat a gyerekszobákba. A klasszikus téma mára ugyan kikopott a cég termékkínálatából, de az űrkutatás rendszeresen felbukkan a City készletekben, és a LEGO a NASA-val is rendszeresen együttműködik. Csak az elmúlt öt évben készült szett az amerikai Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatal legendás női alkalmazottjairól, megépíthetővé vált a Saturn V rakéta, a Nemzetközi Űrállomás és még az Apollo 11-űrmisszió holdkompja is. És a sor ezzel koránt sem ért véget, hiszen az idén új modellt kapott a Discovery űrsikló, ami 2354 alkatrészből építhető meg.

Legendás űreszközök

A Discovery a NASA azon űrsiklóinak egyike (a Columbia, a Challenger, az Atlantis és az Endeavour mellett), ami valóban el is jutott a világűrbe – az Enterprise-szal csak légköri, míg a Pathfinderrel csupán földi teszteket végeztek. A Discovery 2006 júliusáig összesen 35 alkalommal szállt fel, 309 napot töltött a világűrben, 4764-szer kerülte meg a Földet és a nyugdíjazásáig 206 019 288 kilométert repült. A NASA „flottájából” ez az űrjármű hajtotta végre a legtöbb különálló repülést, és részt vett többek között a Nemzetközi Űrállomás építésében is. Legfontosabb missziója egyértelműen a Hubble űrteleszkóp üzembe helyezése volt 1990-ben: ez mind a mai napig az űrkutatás egyik legfontosabb mérföldköve, hiszen a speciális távcsőnek köszönhetően korábban soha nem látott részletességű fotók és mérések készültek a szakemberek számára.

Ennek a történelmi küldetésnek állít emléket a LEGO 10283 – A NASA Discovery űrsiklója szett is, hiszen a méretes doboz kibontását követően nemcsak a legendás űrjármű makettszerű mása építhető meg, de a Hubble is. A már kész modellek különlegessége, hogy az űrsikló és az űrteleszkóp külön-külön is kiállíthatók a hozzájuk tartozó, általunk megépítendő állványokkal, ugyanakkor adott a lehetőség arra is, hogy az ezüst színben pompázó távcsövet behelyezzük a Discovery nyitható rakterébe, pontosan megidézve a kiemelés pillanatait.

Építsük meg!

A LEGO Discovery a Creator Expert téma tagja, illetve azon készletek sorát bővíti, amivel a dán játékgyártó már nem elsősorban a gyerekeket, hanem a felnőtteket célozta meg. Bár régóta egyértelmű, hogy a különböző építőjátékokkal nemcsak a fiatalabbak, de az idősebbek is szívesen töltik az idejüket, a vállalat hivatalosan csak tavaly kezdett el arról kommunikálni, hogy vannak készletei kifejezetten a felnőtt építők számára – és az új űrsikló tökéletesen illik is ide.

A közel 2400 elemből álló LEGO összerakása még a tapasztaltabb építőknek is 4-5 órás feladat, így egy szombat délután, de lassabb tempóban haladva egy egész hétvége is eltölthető az elemek rakosgatásával. Első körben az űrteleszkópot kell megépíteni, aminek mozgathatók a napelemei, illetve felnyitható az a fedél, ami mögött a valóságban a 2,4 méter átmérőjű Ritchey–Chrétien-távcső helyezkedik el – ezt LEGO formában egyetlen átlátszó alkatrész szimbolizálja.

Az építés során a nagyobb falatot természetesen maga a Discovery jelenti, aminek először a hasát rakjuk össze, majd szisztematikusan erre kerül fel a hajótest többi része, az impozáns hajtómű, a rakodótér a nyitható fedelekkel, majd végül a két részes pilótafülke. Az ablakok pedig hiába kicsik az egészhez viszonyítva, a dizájnerek figyeltek az apróságokra: összerakva nem feltétlenül látszik, de a kabinban meg kell építeni az űrhajósok székeit és a fedélzeti műszereket is.

A részletesség ráadásul ezzel nem ér véget, hiszen a rakodótérben nemcsak a Hubble kiemeléséhez nélkülözhetetlen teleszkóp kapott helyet (ami mozgatható, és csatlakoztatható az űrtávcsőhöz), de még azokat az apró kamerákat is meg kell építeni, amiken keresztül a legénység és a földi személyzet figyelte, hogy rendben zajlik-e a szerkezet üzembe helyezése.

Az építés nagyrészt most is igazi élmény: az ember rácsodálkozik a sokszor zseniális építési megoldásokra és technikákra, ugyanakkor az összerakásnak ezúttal van egy olyan része, amit jó eséllyel senki nem fog élvezni. Amíg a Hubble csillogó ezüst alkatrészekből épül fel, addig a Discovery rakterének belső felén ugyanezt a hatást matricák segítségével lehet elérni. Belülre összesen 24 matricát kell felragasztani, méghozzá domború alkatrészekre, és ez a folyamat önmagában fárasztóbb tud lenni, mint az összerakás többi része együttesen.

A 21 cm magas, 54 cm hosszú és 34 cm széles végeredmény persze megéri ezt a kellemetlenséget: az űrsikló egész egyszerűen csodásan néz ki, nem kell az űrkutatás megszállottjának lenni, hogy az ember értékelni tudja a kész járművet és a teleszkópot. Az űreszközökhöz ráadásul fejenként tartozik egy-egy állvány, amire eltérő pozíciókban felhelyezhetők a modellek, és ahogy már említettük, akár az is megoldható, hogy LEGO formában legyen megörökítve a Hubble kiemelésének pillanata – sőt a teleszkóp teljes egészében be is helyezhető a raktérbe, és rá is csukhatjuk a fedeleket. Emellé érdemes tudni, hogy az ügyes belső technikáknak hála mozgathatók a gép szárnyainak hátsó részei, és egyetlen mozdulattal leengedhetők a futóművek, amik alapból el vannak rejtve a gép hasában. Szóval a Discoveryt nem csupán kiállítani lehet, de ha valakinek ehhez van kedve, akár még játszhat is vele.

Tökéletes ajándék?

Felnőtteknek szánt, és méretes készletről lévén szó, ez a szett nem olcsó mulatság, 66 ezer forintot kérnek érte. Ennyi pénzért viszont nem pusztán egy makett szintű végeredményt nyújtó építőjátékot kapunk, ami remek dísze lehet a lakásunknak, de egyben az építés élményét is, ami hosszú órákra képes lekötni az embert, nagyszerű kikapcsolódást nyújtva.