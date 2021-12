Lenyűgöző a LEGO lépegetője, csak legyen hely, ahová teheted

Közel húsz órán át építettük a LEGO legújabb, kifejezetten felnőtteknek szánt, többezer darabos Star Wars készletét, a játékgyártó valaha készült legnagyobb AT-AT lépegetőjét. Az impozáns végeredmény még azt is lenyűgözi, aki nem Darth Vader és Luke Skywalker bolondja, viszont az ikonikus gépezet olyan méretes, hogy a biztonságos elhelyezése komoly fejtörést okozhat.

Idén 41 éve, hogy mozikba került a Star Wars V. rész – A Birodalom visszavág, ami nem csupán minden idők egyik legjobb folytatása és az egész űropera legerősebb része, de ebben a filmben tűnt fel először a legendás AT-AT (All Terrain Armored Transport) lépegető. A hatalmas, négylábú gépezetet a filmen dolgozó Phil Tippett szerint a Paraceratherium ősemlős ihlette, és a trükkökért felelős szakemberek méretes makettek és stop motion technológia segítségével alkották meg a félelmetes harci eszközöket. Az AT-AT lépegető a premiert követően legalább olyan népszerűségre tett szert, mint az X-szárnyú és TIE vadászok vagy éppen a Millennium Falcon, és ezekhez a járművekhez hasonlóan idővel hivatalos LEGO készletekből is megépíthetővé vált.

A dán játékgyártó a 2000-es években kezdett el szetteket gyártani Star Wars-licenszek alapján, és az elmúlt két évtizedben összesen 8 lépegető variánst adtak ki. Ezekből három egészen aprócska építmény volt, a maradék öt pedig nagyobb, ezer alkatrész feletti készlet – a 2007-es, 10178-as kódszámú változat ráadásul motorizált volt, magától tudott lépegetni. Ezek a szettek persze eltörpülnek a legújabb, kilencedik modell mellett, ami több szempontból is messze túlnő a LEGO korábbi játékain. A 75313-as készlet egyrészt a kifejezetten gyűjtőknek szánt Ultimate Collectors Series része, és még ezen sorozaton belül is a megszállott rajongók a célcsoport, hiszen a lépegetőért nem kevesebb mint 290 ezer forintot kérnek a gyártó hivatalos webshopjában.

Habár a LEGO-ról a legtöbbeknek még mindig a gyerekek ugranak be, a dán játékgyártó tudja, hogy az elmúlt évtizedekben felnőttek olyanok, akik idősebb korukra sem mondtak le az építésről, és a cég már tudatosan tervezi a kifejezetten felnőtteknek szánt készleteket. Ezek közé tartozik a Titanic, a Reszkessetek, betörők! háza, a különleges írógép, de lényegében az új lépegető is. Bár ez is egy játék, egyáltalán nem játékra tervezték, hanem dísznek, megszállott Star Wars-rajongóknak.

Napokig építheted

Az AT-AT sokak számára döbbenetes ára nem véletlen, hiszen a készlet 6785 alkatrészt számlál (ebben benne van a készlethez járó 9 minifigura is), de a szett komolyságát az is jól jelzi, hogy 678 eltérő elemet találhatunk a csomagban. Ha valaki egyedül lát neki az összerakásnak, annak a gyorsaság és ügyesség függvényében 15–20 órás elfoglaltságra kell számítania, szóval akár napokig is építhető a Birodalom rettegett gépezete. Ha viszont valaki társasággal vagy családdal állna neki, az örülhet, hiszen a készletet négy nagyobb fázisra bontották külön dobozokba csomagolt elemekkel, ráadásul útmutatót is négyet kapunk. Ennek hála akár párhuzamosan is építhetők a nagyobb egységek, hogy a befejezéskor illesszük össze az elkészült részleteket.

Így akár 5–6 óra alatt is befejezhető a lépegető, szóval ideális karácsonyi program lehet egy Star Wars-mániás családnak vagy baráti társaságnak.

Bár tagadhatatlan, hogy a végeredmény egy hatalmas szürke gépezet, azért a ránk váró csomagokban a szivárvány minden színében találhatunk alkatrészeket, szó sincs arról, hogy hosszú órákon át szürke elemeket kell egymáshoz pattintani. A vidámabb árnyalatú kockák pedig nemcsak feldobják a munkát, de nagyban segítenek abban is, hogy könnyebb és érthetőbb legyen az építés amúgy sokszor nem feltétlenül egyszerű folyamata. Felnőtteknek szánt készletről lévén szó, sokszor Technic szintű megoldásokkal találkozunk, és figyelni kell, mert egy-egy elrontott részlet könnyen visszabontást eredményezhet, ami sosem kellemes része a legózásnak.

Maga az építés így alakul: előbb elkészült a gép hasa, és a lábak felső szárai, második körben jönnek a talpak és a lábak alsó része, aztán a belülről is kidolgozott csapatszállító rész – lényegében a lépegető háta –, majd a fej és végül a külső burkolatok. Bár a négy egyforma láb megépítése elég monoton feladat, összességében kellően változatos és szórakoztató az összerakás, főleg, mikor rácsodálkozunk a sokszor ezúttal is zseniális mérnöki megoldásokra. Az AT-AT porszívócsőre emlékeztető, egyben mozgatható nyaka például tényleg úgy néz ki, mint a filmeken, a lábak pedig a fogaskerekes szerkezeteknek hála mozgathatók. Ez kényes rész, hiszen a „végtagoknak” elég nagy súlyt kell stabilan megtartaniuk, és fontos volt, hogy a gép „pózoltatható” legyen, mert elég bután néz ki, mikor a szépen kidolgozott lábak csak függőlegesen állnak.

A szett tervezői ezt úgy oldották meg, hogy egy – szintén LEGO elemekből megépíthető – speciális eszközzel lehet mozgatni az említett fogaskerekeket, amiknek hála minden láb alsó és felső része külön irányítható. Így olyan pózba állítható az AT-AT, mintha épp lépegetne, és külön bónusz, hogy a megfelelően elforgatott lábaknak köszönhetően az egész építmény stabilabban áll, mintha hozzá sem nyúlnánk a mozgatható részekhez. Arra persze nagyon figyelni kell, hogy megfelelően pozicionáljuk a négy lábat, ugyanis ha előre vagy hátulra, esetleg az egyik lábra túl nagy súly nehezedik, akkor abból akkora bukás lehet, hogy azt még Luke Skywalker is megirigyelné.

Csodás részletek

Ha pedig már szóba került a híres Jedi, érdemes tudni, hogy a szett nemcsak lenyűgözően néz ki megépítve, de az alkotók figyeltek az apróságokra is. Luke például egy kötélen lelógatható a lépegető hasáról, megidézve A Birodalom visszavág ikonikus jelenetét, szépen ki van dolgozva a pilótafülke, a csapatszállító rész kialakítása pedig olyan, hogy akár 40 rohamosztagos minifigurának van benne hely. Kapunk üléseket, berendezési tárgyakat, a falakra matricák ragaszthatók, és az AT-AT farában még négy snow speedernek is van hely. Ez a birodalmi katonák jellegzetes lebegő motorja, amiből kettőt eleve tartalmaz a készlet.

A szettet úgy alakították ki, hogy a pilótafülke teteje felnyitható, illetve a csapatszállító rész burkolata több helyen kihajtható, sőt akár egyetlen laza mozdulattal leszedhető mindkét oldalról, hogy kényelmesen tudjuk rendezgetni a figurákat a belső részekben.

A végeredmény 62 cm magas, 69 cm hosszú és 24 cm széles, tehát tényleg egy hatalmas LEGO készletről van szó. Akkoráról, aminek a biztonságos elhelyezése azért sokaknak fejtörést okozhat.

A stabilitással ugyan nincs gond, összerakva böködtük, lökdöstük a már a saját lábain álló gépet, és nem tudtuk feldönteni, és akkor sem történt katasztrófa, mikor a macska dörgölőzött neki a szerkezetnek. Azzal ugyanakkor számolni kell, hogy ez tényleg nem egy klasszikus LEGO játék, nem úgy lett megtervezve, hogy a nappali közepén hatalmas csatákat imitáljanak vele a gyerekek.

De hova teszed?

Az aprólékosan kidolgozott részletek csodálatosak, de a készletnek van egy olyan hátulütője, hogyha nem elég finoman érünk hozzá, vagy rossz helyen ragadjuk meg, leeshetnek róla olyan részletek, amiket aztán csak nagyon macerásan lehet visszaépíteni. Esetünkben például előfordult, hogy pakolás közben a hasról úgy estek le alkatrészek, hogy azokat csak egy jó negyvenperces, szitkokkal jócskán megtűzdelt visszabontást követően tudtuk visszatenni a helyükre.

Éppen ezért nemcsak kellően nagy hely kell a készlet tárolásához, de olyan pozíciót kell neki választani, ahol szakavatatlan kezek (például gyerekek, túlságosan lelkes ismerősök), esetleg kóborló háziállatok felügyelet nélkül nem tudnak közel kerülni hozzá. Annál ugyanis nincs idegesítőbb dolog, mikor az ember egyszer csak észreveszi, hogy valamelyik rész lehullott a kész építményről, aztán ott kell izzadva matekozni, vajon honnan repültek le a kérdéses alkatrészek, és hogyan lehet azokat komolyabb rombolás nélkül visszatenni a helyükre.

Az extra óvatosság ugyanakkor nem olyan nagy ár egy olyan Star Wars-szettért cserébe, ami a maga nemében egészen egyedülálló. A Ultimate Collectors Series keretében szintén elérhető Millennium Falconnal és Csillagrombolóval ellentétben például ebből a járműből korábban még sosem készült ekkora és ilyen részletes modell, ráadásul a speciálisan állítható lábaknak (is) köszönhetően egy olyan játékos dísz kerülhet a lakásunkba, ami láttán még azok is garantáltan elámulnak, akiknek amúgy nem kezd hevesebben verni a szíve Darth Vader jellegzetes légzésétől.