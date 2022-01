Négy tavalyi kütyü, amit még idén is érdemes megvenni

Habár a koronavírus-járvány nyomán kialakuló globális chiphiányt 2021-ben már megérezte a kütyüpiac is, azért új eszközökben nem volt hiány, és akadtak olyanok is, amik kiemelkedtek a tömegből. Összeállításunkban olyan, 2021-es eszközöket veszünk sorra, amik elég jól sikerültek ahhoz, hogy még 2022-ben is megérje kinyitni értük a pénztárcánkat.

TicWatch Pro 3 Ultra GPS okosóra

Az okosórák hazánkban is egyre népszerűbbek, sőt egyre több magyar hajlandó akár 100 ezer forint körüli összeget fizetni értük. A kínálat hónapról hónapra bővül, nem egyszerű eligazodni a forma és funkció terén is meglehetősen széles választékban, de 2021-ben akadt egy olyan, ami kiemelkedett a tömegből: a Magyarországon kevésbé ismert Mobvoi legújabb modellje, a TicWatch Pro 3 Ultra GPS. A 120 ezer forint környékén kínált viselhető eszköz a dupla kijelzőnek (felül egy monokróm LCD, alatta egy gyönyörű OLED) és a testre szabható Essential módnak hála 3–4 napig is bírja töltés nélkül, miközben nem kell lemondanunk az olyan fontos funkciókról, mint az értesítések, a pulzusmérés, az alvásfigyelés vagy akár az edzéseink monitorozása. Ha pedig ezek nélkül is megvagyunk, egyetlen töltéssel akár 45 napig is „elketyeg” az óra.

A tisztességes üzemidő mellé a Google-féle Wear OS dukál, így letölthetők az eszközre a népszerű zenelejátszó alkalmazások és a kedvenc sport applikációink is, arról nem is beszélve, hogy

az NFC-nek és a Google Pay-nek hála már az órás fizetés sem csak álom.

Emellé elegánsan sportos kivitel dukál, IP68 szabvány szerinti víz- és porállósággal, adott a strapabírást biztosító MIL-STD-810G katonai minősítés, a dupla kijelzőt pedig olyan Gorilla Glass védi, amit még ujjlenyomat-taszító réteggel is elláttak. Az órából nem hiányzik a GPS, van barométer, giroszkóp és gyorsulásmérő, figyeli a véroxigénszintet, a pulzust és a szívritmust, továbbá beállítható, hogy értesítést küldjön, ha a szívünk túl gyorsan, túl lassan ver, esetleg aritmiás szívverést, pitvarfibrillációt (AFib) észlel. Az EKG funkció és a vezeték nélküli töltés lehetősége ugyan hiányzik, de a Mobvoi eszköze még ezek nélkül is kiváló, a legjobb ár/érték arányú okosóra, amihez 2021-ben szerencsénk volt.

Samsung Galaxy S21 okostelefon

A Samsung 2021 elején dobta piacra a Galaxy S21 telefonokat, és bár az S21+ és S21 Ultra modellektől nem dobtunk hátast, továbbra is tartjuk, hogy a sima S21 az egyik legjobb felsőkategóriás készülék – főleg úgy, hogy az eredeti, 330 ezres ár mostanra 250 ezerre olvadt. Hathüvelykes kijelző, sík üveggel és a piac egyik legjobb AMOLED kijelzőjével: 1000 nit feletti fényerő, csodás színek, tökéletes kontraszt, HDR10+ támogatás, 2400×1080 pixeles felbontás és akár 120 Hz-es képfrissítés. Hardverként a Samsung saját fejlesztésű, 5 nanométeres gyártástechnológiával készült, nyolcmagos Exynos 2100 processzorát kapjuk, méghozzá 8 GB RAM és 128 vagy 256 GB háttértár kíséretében. Ez az összeállítás még közel egy évvel a premier után is megállja a helyét, legyen szó általános feladatokról vagy akár játékról, és az elkövetkezendő évekre is elegendő szuflát biztosít. Az aksi 4000 milliamperórás, egy napon át simán életben tartja a telefont, tölteni pedig 25 wattal lehet vezetéken keresztül és 15 wattal vezeték nélkül.

Bár a megapixeleket illetően a konkurencia jobb számokkal dolgozik, de a Galaxy S21 még mindig remek versenyzőnek számít a mezőnyben. Az előlapon egy 10 megapixeles egység kapott helyet, hátul pedig egy 12 megapixeles főkamera, egy 64 megpixeles, háromszoros optikai nagyításra képes telefotó és egy szintén 12 megapixeles széles látószögű modul található. Mindegyik variánssal remek fotók lőhetők, és a fő egység az éjszakai módnak hála még naplemente után is tisztességes minőséget produkál. Adott továbbá az itthon is egyre terjedő 5G, a Wi-Fi 6, az iP68 szabvány szerinti víz- és porállóság, egyszerre két SIM is helyezhető a készülékbe, de nem hiányzik az eSIM lehetőség sem. Az ugyan szomorú, hogy a belső tárhely nem bővíthető, és a töltés is lehetne gyorsabb (egyes konkurensek már 120 wattra is képesek), de ettől függetlenül a Samsung Galaxy S21 egy csinos, kifejezetten erős és fotózásra is jól használható okostelefon, így bátran ajánljuk azoknak, akik egy jól sikerült csúcsmobillal szeretnék megkezdeni az új évet.

DJI Air 2S drón

A DJI 2021-ben nem aprózta el a dolgokat, hiszen sorra dobták piacra az újabbnál újabb drónokat: 2021-ben megjelent az első FPV modelljük, év végén pedig előrukkoltak az immár kétkamerás Mavic 3-mal, ami akkora aksit kapott, hogy egyetlen töltéssel akár 45 percig a levegőben tartható a quadkopter. Sajnos ezen modellből a legolcsóbb is 800 ezer forint körül kezdődik, így a mi szívünkhöz a tavasszal megjelent Air 2S áll közelebb, ami fele annyiba kerül, és az egyik legjobb hobbidrón a piacon. A 3500 milliamperórás telep 31 percnyi repülési időt biztosít, a drónon négy szenzor segít az akadályok elkerülésében, és az egyik legnagyobb előny, hogy a kommunikációért már itt is az OcuSync 3 felel, valamint a régebbi modellekkel ellentétben nem kettő, hanem négy antenna dolgozik. Ez lehetővé teszi, hogy akár 12 km távolságból gond nélkül 1080p felbontású stream érkezzen vissza a távirányítóra rögzített okostelefonra, továbbá a különböző zavaró jelektől terhelt városi környezetben sem kell félni attól, hogy elveszítjük a kontrollt a gép felett.

A drón orrában egy 1 hüvelykes, 20 megapixeles CMOS szenzort kapott helyet, 22 milliméteres széleslátószögű lencsével, amivel maximum 5472×3648 (3:2) vagy 5472×3078 (16:9) pixeles fotók, illetve 5,4K felbontású (5472×3078 pixel) videók készíthetők 30 képkocka per másodperc képfrissítéssel. Emellett persze adott a 4K/60 fps és az 1080p/120 fps is. A gép kapott saját háttértárat is (8 GB), a szoftver pedig tud egy csomó trükköt, amivel automatikusan, mindenféle beavatkozás nélkül készíthetők remek és látványos felvételek. Abszolút kezdőknek ugyan még mindig a 2020-as DJI Mini 2 a megfelelő vétel, de ha valaki komolyabb modellre vágyik remek fotós/videós képességekkel, annak érdemes az Air 2S-ben gondolkodnia. Persze csak azután, hogy megismerte a 2021-ben bevezetett új jogszabályokat: ha valaki nincs képben, érdemes elolvasnia az összefoglalónkat, mielőtt akár egyetlen fillért költene bármilyen repülő szerkezetre.

Sonos Beam Gen 2 soundbar

Egyre több otthonban találni nagyképernyős, 55, 65 hüvelykes vagy ezeknél is nagyobb okostévét, jobbnál jobb kijelzővel, ám még a legdrágább modellek esetében is sokszor szembesülünk azzal, hogy a hangzás messze elmarad az ideálistól. Mert hiába van ott a tévé dobozán a Dolby Atmos logo, ez valójában nem azt jelenti, hogy a beépített hangszóró képes azt megszólaltatni. Csupán arra utal, hogy az eszköz képes közvetíteni a jelet egy erre alkalmas külső megoldásra – mondjuk egy komolyabb hangrendszerre vagy egy profibb soundbarra. Utóbbi persze nem ér az előbbi nyomába, cserébe nem kerül kétszer annyiba, mint a tévé maga.

Ebben a kategóriában az idei legnagyobb ász a Sonos ősszel piacra dobott, második generációs Beam modellje, ami nemcsak veszett jól szól az amúgy kompakt méretéhez (6,9x65x10 cm) képest, de kompatibilis az Amazon Alexával és a Google Asszisztenssel, így akár okoshangszóróként is használható a nappaliban (vagy ahová éppen tesszük).

A burkolat alatt négy, teljes sávú hangszórót, egy magas- és három passzívsugárzót, valamint öt, D-osztályú erősítőt találni, méghozzá öt mikrofon társaságában. A Beam Gen2 az elődjénél 40 százalékkal nagyobb teljesítményű chipet kapott, így képes kezelni két extra csatornát, a magasságot és a térhatást a jobb és bal hangsugárzók esetében. Ennek hála a rendszer meg tudja úgy „csavarni” a hangok időzítését és frekvenciáját, mintha azok oldalról és/vagy felülről érkeznének. Ez lehetővé teszi a már emlegetett Dolby Atmos megszólaltatását, és a soundbar tudja a Stereo PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Multichannel PCM és Dolby Multichannel PCM formátumokat is. Emellé jön még az utólagos, pofonegyszerű és kábelek nélküli bővíthetőség, így az alap térélmény tovább finomítható Sonos mélynyomó és oldalsó hangsugárzók beiktatásával. Utóbbiak lehetnek akár az IKEA-ban kapható variánsok is, amik között nemcsak olyan akad, ami lámpa és polc is egyben, de már létezik a képként falra helyezhető változat is. A Beam Gen2 persze nem olcsó, de a 180 ezres árért cserébe a soundbar kategórián belül átlagon felüli hangzást kapunk pofonegyszerű kezelhetőséggel és rengeteg extra funkcióval.