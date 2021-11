A DJI új Mavic 3 drónjaira már két kamera került

Alig egy hete, hogy a DJI lerántotta a leplet az Action 2 akciókameráról, máris itt egy új bejelentés: megérkeztek a Mavic 3 és Mavic 3 Cine drónok. Utóbbi elég drága mulatság, ugyanis csak az 1,8 millióért kínált DJI Mavic 3 Cine Premium Combo csomagban érhető el, technikailag pedig annyival tud többet a sima Mavic 3-nál, hogy képes Apple ProRes 422 HQ kodekkel rögzíteni, akár 5.1K (5120×2700 pixel) felbontásban, méghozzá 50 képkocka per másodperc sebességgel, és mindezt egy beépített (de nem cserélhető) 1 TB kapacitású SSD szolgálja ki.

A sima Mavic 3 szintén nem olcsó, viszont még így is jóval barátibb áron kapható, mint a nagytestvére, hiszen az alapcsomagért 800 ezer forintot kérnek, az extra aksikkal, lencseszűrőkkel és hordtáskával megspékelt Fly More Combo pedig 1 050 000 forintba kerül. Ez a modell nem tudja az említett Apple formátumot, illetve SSD sincs benne (viszont 8 GB belső tárhelyet most is kapunk), ugyanakkor minden más tekintetben megegyezik a komolyabb modellel.

A Mavic 3 széria egyik legnagyobb újdonsága az elődeihez képest, hogy immár két kamerát kapunk a quadkopter orrában lévő képstabilizátorra szerelve.

A főkamera alapja egy 4/3 hüvelykes CMOS szenzor, 24 milliméteres lencsével, amivel 4K-ban is rögzíthetünk akár 120 képkocka per másodperccel, illetve 20 megapixeles fotók készíthetők, és ehhez jön egy 1/2 hüvelykes szenzorral dolgozó, 28x digitális zoomra képes telefotó lencse – utóbbi egy 162 milliméteres gyújtótávolságú, 4,4-es rekeszértékű objektívnek felel meg.

A gyártó a kamerák esetében – a Mavic 2 Pro és Mavic 2 Zoom modellekhez hasonlóan – együtt dolgozott a neves Hasselblad céggel, ami azt jelenti, hogy a drón használja a Hasselblad Natural Color Solution megoldást, amivel elméletileg mindennél természetesebb színeket visszaadó felvételek rögzíthetők. Ha viszont valaki nem akarja használni ezeket az előre beállított profilokat, akkor még mindig ott a Mavic 3 azon képessége, hogy tudja 10-bit D-log formátumot, aminek hála az utómunka során jelentősen változtathatók a felvételek színei.

Dizájn szempontjából maradt az ismert Mavic formula, az aksi terén viszont komoly az előrelépés: a korábbinál jóval nagyobb telep (5000 mAh) a gyártó ígérete szerint akár már 46 percig is képes a levegőben tartani a gépet. A lakossági kategóriában az eddigi csúcstartó a Mavic Air 2s volt 34 perccel, és a Mavic 3 esetébe elért plusz idő azért is dícséretes, mert a komolyabb felszereltség (pl. szenzorok) miatt ezek a modellek többet is fogyasztanak, mint az olcsóbb DJI drónok.

A Mavic 3 modellek a géptesten található szenzoroknak hála minden irányba képesek figyelni a környezetüket, és a nagy újdonság ezen a téren, hogy az új gépek 20 méter helyett már 200 méterre képesek érzékelni a különböző objektumokat. Fejlődött továbbá az automatikus hazatérés (Advanced RTH), és megkapjuk a szintén továbbfejlesztett, az említett szenzoroknak hála a navigálást segítő APAS 5.0-át és az önálló mozgáskövetést biztosító ActiveTrack 5.0-t is – utóbbi viszont még nem elérhető, csak egy későbbi frissítést követően érkezik meg az új drónokra.

A DJI ezek mellett javított az eszközök közti kommunikáción is: a gyártó ígérete szerint a saját fejlesztésű OcuSync 3+ rádiótechnológia akár 15 kilométeres hatótávot biztosít, miközben zavartalnul élvezhetjük az 1080p felbontású, 60 képkocka per másodperces streamet, amit a gép visszaközvetít a kontrollerre illesztett okostelefonunkra. Mindezt persze ideális körülmények között, tehát sűrűn lakott területen azért nem szabad ilyen minőségre számítani.

A Mavic 3 modellek november 5-től rendelhetők, a cikk elején említett három különböző kiszerelésben. Az alapcsomagban a drón mellett ott a nemrégiben átalakított kontroller, egy szilikon hordozó heveder, egy töltő, egy extra adag propeller és egy szintén extra szett analóg kar. A Fly More Combo ehhez képest két extra aksit tartalmaz, egy igényes, és a drónt valóban védő, többzsebes hordtáskát, illetve négy ND szűrőt (ND4, ND8, ND16 and ND32).

A legdrágább Cine Premium Combo csomagban már a komolyabb képességű Mavic 3 Cine drónt kapjuk, és az eddig felsorolt kiegészítők mellett jár mellé egy kijelzővel felszerelt Pro kontroller, illetve egy újabb adag ND szűrő (ND64, ND128, ND256, ND512).

Ha pedig már új drónok, nem szabad elfeledkezni a 2021 februárjától érvényes új dróntörvényről sem: ha valaki nincs képben, érdemes alaposan megismerni az aktuális jogszabályokat (itt egy kis összefoglaló), mielőtt akár egyetlen fillért költene egy ilyen repülő szerkezetre.