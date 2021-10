Íme négy remek mobil, ha 200 ezer alatt keres okostelefont

OnePlus Nord 2

A OnePlus a nyár közepén dobta piacra a legújabb középkategóriás okostelefonját, a Nord 2-t, ami pár nap használat után az idei legnagyobb kedvencünk lett ebben a kategóriában, méghozzá nem véletlenül. A készülék egyrészt az idei felhozatal csinosabb darabjai közé tartozik, letisztult és elegáns mobilról beszélhetünk, ami ráadásul a hardver terén sem okoz csalódást. A kijelző 6,43 hüvelykes, kiváló AMOLED panellel, 2400 x 1080 pixeles felbontással és maximum 90 Hz-es képfrissítéssel, ráadásul az ujjlenyomat-olvasót is a képernyőbe építve találjuk. A fényerő még a vakító napsütésben is jól kivehető megjelenítést biztosít, a színek csodásak, nem maradt el a HDR támogatás sem, a képernyőre egész egyszerűen jó ránézni.

A burkolat alá egy MediaTek Dimensity 1200-AI chipset került, méghozzá egy ARM G77 MC9 grafikus mag kíséretében, amit választástól függően 6 GB, 8 GB vagy akár 12 GB LPDDR4X memória egészíthet ki, 128 vagy 256 GB háttértár kíséretében (ami nem bővíthető). A Nord 2 teljesítménye kiváló, nemcsak az operációs rendszert és az alapvető alkalmazásokat szolgálja ki hibátlanul, de a mobiljátékok terén sem kell kompromisszumokat kötni. Az aksi 4500 milliamperórás, ami egy, de akár másfél napig is bírja szuflával, gyorstöltésből pedig 65 wattos kivitelt kapunk, amivel nagyjából 30 perc alatt feltölthető a telefon. Vezeték nélküli töltés sajnos nincs, ahogy hivatalos IP-védelem sem, ellenben adott az 5G (akár dual SIM-es megoldással), a Bluetooth 5.2, az NFC és a WiFi 6 szabvány is – szóval az adatkommunikáció teljesen rendben van.

Az előlapon egy 32 megapixeles kamerát találunk, ami példásan ellátja a szelfikészítés funkciót, hátul pedig egy 50 megapixeles főkamera, egy 8 megapixeles ultraszéles modul, illetve egy 2 megapixeles mono lencse várja a felhasználókat. Ahogy az a középkategóriában lenni szokott, főleg az 50 megapixeles egység viszi a prímet, ezzel nappal és este is jó fotók készíthetők, a széles látószögű kamerával viszont főleg verőfényben lehet értékelhető képet készíteni. A Nord 2 nyolc gigabájt memóriával és 128 gigabájt háttértárral szerelt verziója 160 ezer forint környékén vihető haza, és ezzel az árral még mindig az egyik legjobb vétel jelenleg.

OnePlus Nord 2 5G specifikációk:

Kijelző: 6,43 hüvelykes (2400 x 1080) Fluid AMOLED, 20:9, 410 ppi, 90 Hz, Gorilla Glass 5

6,43 hüvelykes (2400 x 1080) Fluid AMOLED, 20:9, 410 ppi, 90 Hz, Gorilla Glass 5 Processzor: MediaTek Dimensity 1200-AI + ARM G77 MC9

MediaTek Dimensity 1200-AI + ARM G77 MC9 Memória: 6/8/12 GB LPDDR4X

6/8/12 GB LPDDR4X Háttértár: 128 GB / 256 GB UFS 3.1

128 GB / 256 GB UFS 3.1 Hátlapi kamerák: 50 MP, OIS, f/1,88; 8 MP ultraszéles, 119,7˚ FOV, f/2,25; 2 MP mono, f/2,5

50 MP, OIS, f/1,88; 8 MP ultraszéles, 119,7˚ FOV, f/2,25; 2 MP mono, f/2,5 Előlapi kamera: 32 MP, f/2,45

32 MP, f/2,45 Akkumulátor: 4500 mAh

4500 mAh Gyorstöltés: 65W

65W Méret: 158,9 x 73,2 x 8,25 mm

158,9 x 73,2 x 8,25 mm Súly: 189 gramm

189 gramm Egyéb: dual SIM, képernyőbe épített ujjlenyomat-olvasó, arcfelismerés, sztereó hangszóró, Bluetooth 5.2, 5G, Wifi 6, NFC

dual SIM, képernyőbe épített ujjlenyomat-olvasó, arcfelismerés, sztereó hangszóró, Bluetooth 5.2, 5G, Wifi 6, NFC Operációs rendszer: Android 11 + OxygenOS

Samsung Galaxy A52s 5G

A Samsung idén elárasztotta a piacot A-szériás, azaz középkategóriás készülékekkel, és ezek közül az egyik legújabb (és talán legjobb) a Galaxy A52s 5G, amit már 140 ezer forint környékén is be lehet zsákolni. Ezért a pénzért kapunk egy tényleg kiváló, 120 Hz képfrissítésre képes és HDR10+ kompatibilis Super AMOLED kijelzőt, képernyőbe épített ujjlenyomat-olvasóval, amit sztereó hangszórók egészítenek ki. További jó hír, hogy erről a mobilról nem spórolták le a 3,5 milliméteres jack-bemenetet, és megkapjuk az IP67 szabvány szerinti víz- és porállóságot is.

Hardver fronton egy Qualcomm Snapdragon 778G chipset, egy Adreno 642L grafikus mag, 6 GB RAM és 128 GB (bővíthető) háttértár biztosítja a teljesítményt, ami szerényebb, mint a Nord 2 esetében, de bőven elég arra, hogy ne legyen gond az operációs rendszerrel, több alkalmazás futtatásával, és a kevésbé erőforrás-igényes játékok sem okoznak gondot a telefonnak.

Az akkumulátor 4500 milliamperórás, egy napig simán bírja a gyűrődést, viszont a gyorstöltés itt már csak 25 watt, ráadásul a készülék mellé járó adapter csupán 15 watt átadására képes – nem véletlenül olcsóbb ez a készülék, mint a Nord 2. Szerencsére az 5G (szintén dual SIM) innen sem hiányzik, adott továbbá a Bluetooth 5.0, nem maradt ki az NFC, és megkapjuk a gyorsabb és stabilabb kapcsolatot biztosító WiFi 6 technológiát is.

Kamerák terén – főleg az ár függvényében – szintén nincs ok a panaszra, hiszen az előlapon itt is egy 32 megapixeles modul várja, hogy szelfiket lőjünk vele, hátul pedig négy szenzor kapott helyet. Egy 64 megapixeles, remekül teljesítő főkamera, egy tisztességes, akár este is bevethető széles látószögű egység, és ezeket egészíti egy 5 megapixeles makró és egy 5 megapixeles mélységélesség szenzor. Ha a fotózás fontosabb, mint a nyers teljesítmény, akkor a Galaxy A52s 5G jobb választás lehet a OnePlus ajánlatánál, és úgy általában, ha valaki középkategóriás Samsung telefont keres, az most ezzel a modellel jár a legjobban ár/érték arány tekintetében.

Samsung A52s 5G specifikációk:

Kijelző: 6,5 hüvelykes Super AMOLED, 120 Hz, 2400×1080 pixel, HDR10+

6,5 hüvelykes Super AMOLED, 120 Hz, 2400×1080 pixel, HDR10+ Processzor: Qualcomm Snapdragon 778G

Qualcomm Snapdragon 778G Memória: 6 GB

GB Háttértár: 128 GB

128 GB Hátlapi kamerák: 64 MP (f/1,8; OIS), 12 MP ultraszéles (f/2,2; 123 fokos látószög), 5 MP makró (f/2,4), 5 MP mélységérzékelő

64 MP (f/1,8; OIS), 12 MP ultraszéles (f/2,2; 123 fokos látószög), 5 MP makró (f/2,4), 5 MP mélységérzékelő Szelfikamera: 32 MP (26 mm, f/2,2)

32 MP (26 mm, f/2,2) Akkumulátor: 4500 mAh

4500 mAh Gyorstöltés: 25 watt

25 watt Méret: 159,9 mm x 75,1 mm x 8,4 mm

159,9 mm x 75,1 mm x 8,4 mm Súly: 189 gramm

189 gramm Egyéb: IP 67 védelem, NFC, Bluetooth 5.0, 5G, Wifi 6, képernyőbe épített ujjlenyomat-olvasó

IP 67 védelem, NFC, Bluetooth 5.0, 5G, Wifi 6, képernyőbe épített ujjlenyomat-olvasó Operációs rendszer: Android 11, One UI 3.1

Xiaomi 11T 5G

Ahogy az előző listánkról, úgy innen sem maradhat ki a Xiaomi, és ezúttal a gyártó egyik legfrissebb modelljét, a 11T 5G-t válogattuk be a felhozatalba. A készülék október közepétől érhető el Magyarországon, és bár a jóval drágább Pro változattal akadtak gondjaink, a sima verzió egész korrekt ajánlat, főleg akkor, ha sikerült rá lecsapni 175 ezer forint környékén. Ez a készülék főleg azoknak lehet ideális, akiknek a teljesítmény, illetve a minél komolyabb gyorstöltés számít. Utóbbiból itt 66 wattosat kapunk, méghozzá egy 5000 milliamperórás telep kíséretében, így a telefon nemcsak közel két napig bírja, de nagyjából fél óra alatt nulláról maximumra tölthető.

Hardver fronton egy Qualcomm Snapdragon 888 chipset, 8 GB memória és 128 vagy 256 GB háttértár vár ránk: ezt az összeállítást nem nagyon fogja meg semmi, még a legcombosabb mobiljátékokkal is vígan megbirkózik a telefon. Amiről ezért cserébe le kell mondanunk, az a vezeték nélküli töltés, illetve a képernyőbe épített ujjlenyomat-olvasó, utóbbi funkció a keret oldalára, a bekapcsoló gombra került. A Xiaomi 11T 5G ráadásul nemcsak azért ideális játékra, mert a burkolat alatt ütős komponenseket találunk, de azért is, mert a 6,67 hüvelykes AMOLED kijelző remek képet biztosít: tudja a 120 Hz-es képfrissítést és támogatja a HDR10+ szabványt is.

Itt az előlapra egy 16 megapixeles szelfi kamera került, a hátlapon pedig három egységet találunk. Egy 108 megapixeles főkamerát, amivel tényleg lehet 108 megapixeles képeket készíteni, illetve egy 8 megapixeles széles látószögű lencsét és egy 5 megapixeles telemakrót, ami egyszerre felel a közeli képekért és a kissé szerény, kétszeres nagyításért. Fotózás terén még mindig a Galaxy A52s 5G a jobb választás, de ha valakinek az a fontos, hogy 200 ezer alatt kapjon olyan telefont, aminél nem kell aggódni a teljesítmény miatt, annak a Xiaomi 11T 5G remek választás lehet.

Xiaomi 11T specifikációk:

Kijelző: 6,67 hüvelykes AMOLED, 120 Hz, 2400×1080 pixel, HDR10+

6,67 hüvelykes AMOLED, 120 Hz, 2400×1080 pixel, HDR10+ Processzor: Qualcomm Snapdragon 888

Qualcomm Snapdragon 888 Memória: 8 GB

8 GB Háttértár: 128 / 256 GB

128 / 256 GB Hátlapi kamerák: 108 MP (0.7 μm; f/1,75), 8 MP ultraszéles (120° FOV; f/2,2), 5 MP telemakró (f/2,4; 3-7 cm AF)

108 MP (0.7 μm; f/1,75), 8 MP ultraszéles (120° FOV; f/2,2), 5 MP telemakró (f/2,4; 3-7 cm AF) Szelfikamera: 16 MP

16 MP Akkumulátor: 5000 mAh

5000 mAh Gyorstöltés: 67 watt

67 watt Méret: 164,1 mm x 76,9 mm x 8,8 mm

164,1 mm x 76,9 mm x 8,8 mm Súly: 203 gramm

203 gramm Egyéb: NFC, 5G, Wifi 6, oldalsó gomba épített ujjlenyomat-olvasó

NFC, 5G, Wifi 6, oldalsó gomba épített ujjlenyomat-olvasó Operációs rendszer: Android 11 rendszerre épülő MIUI 12.5

Realme GT Master Edition 5G

Listánk utolsó versenyzője a hazánkba idén beköszönő Realme egy nem kifejezetten kiemelkedő, de mégis bátran ajánlható modellje, ami főleg azoknak lehet jó választás, akik 150 ezer forint alatt akarnak jó teljesítményt és a lehető legnagyobb tárhelyet. A Realme GT Master Edition 5G egyik legnagyobb előnye, hogy az említett árért cserébe nemcsak 8 GB memória és 256 GB háttértár jár, de egy Qualcomm Snapdragon 778G rendszerchip is, és ezek együtt néhány komolyabb játékot leszámítva mindennel gond nélkül megbirkóznak. Szerencsére a kijelzőre sem lehet panasz, egy 6,43 hüvelykes Super AMOLED panelt kapunk, ami szintén képes a 120 Hz-re, általánosságban remek képminőséget biztosít, és nem maradt ki belőle az optikai ujjlenyomat-olvasó sem.

A telefon tudja az 5G-t, a Bluetooth 5.2-t, a WiFi 6-ot, van benne NFC és a jack-csatlakozóról sem kell lemondani. Az aksi 4300 milliamperórás, kapunk igazi gyorstöltést, méghozzá 65 wattot, és a dobozból nem maradt ki az ehhez szükséges adapter sem. Vezeték nélküli töltés persze itt sincs, de jelenleg ennyi pénzért senki más nem kínál ilyen extra funkciót a piacon.

Kamerából az előlapon egy 32 megapixeles egység, míg a hátlapon három modul található: egy 64 megapixeles főkamera, egy 8 megapixeles ultraszéles szenzor, illetve egy 2 megapixeles makró. A főkamera jól használható, a másik két lehetőség már kevésbé, általában elmondható, hogy a listánk telefonjai közül a Realme versenyzője teljesít a leggyengébben, szóval ha valakinek a fotózás fontosabb, mint a gyorstöltés és a teljesítmény, annak a Samsung modelljét ajánlanánk. Ha pedig valaki még 140 ezernél is olcsóbban szeretne erősebb telefont, annak ajánljuk a GT Master Edition 128 GB háttértárral és 6 GB memóriával szerelt változatát, mert kevés kompromisszumért cserébe itt már csak 125 ezret vagy annál kevesebbet kell fizetni.

Realme GT Master Edition 5G specifikációk: