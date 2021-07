Önműködő drónrajt vetett be Izrael a Hamász ellen

Első alkalommal vetett be Izrael emberi felügyelet nélkül működő drónrajt a Hamász ellen – írja a New Scientist. Az önműködő drónok mesterséges intelligencia által vezérelve, összekapcsolt módon képesek megtalálni célpontjukat. Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) a májusi, 11 napon keresztül zajló konfliktusban használták az eszközöket, korábban még egyszer sem volt rá példa a világon, hogy ellenséges erők ellen vessenek be ilyen technológiát háborús helyzetben.

Arthur Holland, az Egyesült Nemzetek Leszerelési Kutató Intézetének szakértője szerint ez előrevetíti az autonóm módon együttműködő gépek bevetése a jövő háborúiban. Korábban a drónokat egyetlen operátor vezérelte, ám míg az elmúlt években a hadseregek jelentős forrásokat fordítottak mesterségesintelligencia-fejlesztésekre, a szerkezetek már együttműködve, emberi pilóta nélkül is bevethetők – robbantani és lőni is képesek. A drónrajok akkor is tovább folytatják a feladatukat, ha egy-egy drón útközben megsérül a csoportban. A drónrajok hatékony működéshez rengeteg információ szükséges, a gépi tanulásos algoritmusok adatokat gyűjtenek össze a műholdakon és a felderítőegységeken keresztül.

Izrael és a gázai szélsőséges iszlamista szervezetek között május elején rakétaháború robbant ki, miután Jeruzsálemben összecsaptak egymással palesztin tüntetők és az izraeli biztonsági erők az iszlám vallás harmadik legszentebb helyén, az al-Aksza mecsetnél. A 11 napos vérontásban a Gázai övezet 255 lakója és 13 izraeli vesztette életét. A rakétaháborúnak május 21-ére virradóra megkötött tűzszünet vetett véget, ennek ellenére szélsőségesek többször is indítottak gyújtószerkezetekkel felszerelt léggömböket Izrael területe ellen, amire a zsidó állam légicsapásokkal felelt.

Izrael szombat este légi csapásokat mért a Gázai övezetben a Hamász katonai létesítményeire válaszul arra, hogy a radikális palesztin szervezethez köthető szélsőségesek gyújtószerkezetekkel felszerelt léggömböket indítottak a zsidó állam területére. A bombázás célpontjai egy rakétakilövő állás és egy fegyvergyártó létesítmény voltak – írta az MTI.