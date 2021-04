Így intézi ügyeit Stohl András (x)

Legyen az egy társasjáték a gyerekei szórakoztatására, bluetooth-os fejhallgató a régi helyett, állateledel a család macskájának, Szaffinak, növényi fehérjepor az edzésekhez, vagy meglepetés ajándék a felesége számára, András gyakori látogatója az Auchan Korzónak, ahol egy helyen oldja meg a bevásárlást és az elintéznivalókat, és ezzel rengeteg időt spórol. Két forgatás vagy próba között ritkán van ideje pihenni, de az Auchan Korzón mindig jól esik neki egy csésze minőségi fekete.

Stohl András erről így nyilatkozik: „Nagyon közel van az otthonunkhoz a Dunakeszi Auchan Korzó, ezért sokat járunk oda vásárolni. Emlékszem, régebben szinte egész napos program volt a bevásárlás, posta, bank, és a mobilszolgáltatóhoz már be sem álltunk a sorba. Amióta az Auchan Korzón intézzük el a teendőinket, rengeteg időt spórolunk. Még a gyógyszertárban is van sorszámhúzó, így a sorban állást is elkerülhetjük. Ha nagy a sor, addig elintézünk valami mást, sőt, ha megéhezünk az ételudvar pazar kínálatából tudunk választani. Sokszor viszek haza ebédet, vagy vacsorát, hogy mentesítsem a feleségemet a mindennapi főzés alól. Szeretem, ha gyorsan, és hatékonyan tudom a feladataimat elvégezni. Az Auchan Korzó emiatt remek választás számomra, mert sok szolgáltató van, és mindent elintézhetek egy helyen.”

Te is elfoglalt vagy? Akkor az Auchan Korzón a helyed! Újranyitott üzleteink az ország 18 pontján széles termékválasztékkal, és vonzó tavaszi ajánlatokkal várnak! Országszerte csaknem 650 üzletünkben te is gyorsan megtalálhatod kedvenc termékeidet, ráadásul megoldhatod postai és banki ügyeidet, vitaminjaid és étrendkiegészítőid beszerzését, a pénzváltást, a hajvágást, de akár egy utazásra is befizethetsz, vagy új szemüveget csináltathatsz.

Vásárlás közben megéheztél, vagy egy frissítő kávéra vágysz? Az Auchan Korzókon minden éttermünk más kulináris irányzatot képvisel, így nálunk a házias ételektől a gyorséttermi választékig, az ázsiai ínyencségektől az olasz finomságokig mindent megtalálsz.

Az Auchan Korzókon ismét a korábban megszokott módon, hétfőtől szombatig 9.00-20.00, vasárnap 10.00-18.00 óráig tartunk nyitva. Várunk üzleteinkben!