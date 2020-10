Már videócsetelni is lehet egymással a Tinderen

A koronavírus-járvány alatt a távolságtartás a már meglévő kapcsolatok fenntartását is nehezebbé teszi, nemhogy az újabbak kialakítását, így a randiappok felhasználóinak is visszafogottabbnak kell lenniük. Ahogy a tanórák és a meetingek átkerültek a különféle videócsetes alkalmazások felületére, úgy a Tindernek is eszébe ötlött, hogy a társkeresők is örülnének talán hasonló újításnak. Az ötleten valójában már évek óta gondolkodnak, de a járvány most meglehetősen aktualizálta a megvalósítást.

Az appban pár hónapja kezdődött az új Face to Face funkció tesztelése, amit most fokozatosan világszerte mindenkinél elkezdenek élesíteni.

Lényegében arról van szó, hogy a csetelés mellett már videóhívást is folytathatnak egymással a felhasználók, természetesen csak akkor, ha matcheltek, azaz mindegyik fél szimpatikusnak találja a másikat.

Előtte viszont el kell fogadniuk a felhasználási feltételeket, miszerint tilos a meztelenkedés, a zaklatás és a gyűlöletbeszéd. A hívás végén a felek egyben jelezhetik is az app üzemeltetői felé, ha valaki esetleg zaklatta, vagy kellemetlen helyzetbe hozta volna őket. Emellett bármikor lesz rá lehetőség, hogy a felek letiltsák a videóhívás lehetőségét.

Nemrég a Facebook is rárepült a társkeresős bizniszre, már a magyar felhasználók számára is elérhető a közösségi oldal saját randifelülete:

Mától itthon is elérhető a Facebook randioldala! A mai nappal Európában, így Magyarországon is elérhetővé vált a Facebook Dating, ahol bárki létrehozhatja a saját randiprofilját.

