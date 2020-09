Furcsa dolgot találtak a Microsoft víruskeresőjében

Érdekes jelenségre figyeltek fel biztonsági szakértők a Defender (most már Microsoft, régen Windows előtaggal) frissítésében: az antivírus program ironikus módon hagyja, hogy a számítógépre kártékony programokat lehessen telepíteni saját magán keresztül.

A Bleeping Computer szerint a szoftver egyik parancssori eszköze, az AntiMalware Service Command Line Utility (MpCmdRun.exe) frissítése után a Microsoft nyitva hagyott egy hátsó ajtót, amin keresztül távoli forrásokból származó malware juttatható az eszközökre. A BleepingComputer szerzői például azt a zsarolóvírust töltötték le így, amivel a Garmint is megtámadták pár hete kiberbűnözők.

Ugyan a parancssori eszköz kihasználható arra, hogy a vírus eljusson az eszközre, de szerencsére a Microsoft Defender ellenőrzés után képes megelőzni annak futtatását, így lényegében ugyan attól nem kell félni, hogy tömegesen jutnak zsarolók a felhasználók gépeire a vírusirtón keresztül, de már maga a tény is kellemetlen, hogy egy biztonsági szolgáltatás egyáltalán beengedi a veszélyes kódokat. A Microsoft szóvivője szerint nem kell félni, mert az antivírus szoftver védelmet nyújt, és hozzátették, hogy többet nem kívánnak fűzni a dologhoz.

A Microsoft Defender egyébként korábban kimondottan jó helyezéseket kapott ingyenes antivírus programok listáin.

Well, you can download a file from the internet using Windows Defender itself.

In this example, I was able to download Cobalt Strike beacon using the binary “MpCmdRun.exe” which is the “Microsoft Malware Protection Command Line”. pic.twitter.com/RdCira3QPt

— Askar (@mohammadaskar2) September 2, 2020