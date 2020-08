A mobil aksiját is kíméli az új Google Chrome

A Google korábban már jelentős sebességnövelést ígért be a Chrome böngésző használóinak macOS és Windows platformokon egyaránt, ami a böngésző 85-ös verziójának érkezésével meg is valósul. A keresőcég állítása szerint a weboldalak például átlagosan 10 százalékkal gyorsabban töltődnek be a fent említett rendszereken.

A keresőóriás azt is elhintette, hogy hamarosan az androidos eszközökön is hatékonyabb fejlesztések várhatók. Az egyik új, kímélő megoldás lényege, hogy az éppen használaton kívüli, megnyitott lapok háttér-aktivitását automatikusan lekorlátozza a böngésző, így csökken az erőforrásigény. Ez pedig a rendszer memóriáját, végeredményben a mobil aksiját is kíméli.

A lapcsoportok tekintetében kényelmi újítás várható: azok összecsukhatóvá és kinyithatóvá válnak. Aki eddig már próbálgatta a lapcsoportok kezelését, annak ugyanis feltűnhetett, hogy a csoportok létrehozása után a megnyitott fülek továbbra is egymás mellett foglalják a helyet, a címkék pedig csak elválasztásra szolgálnak. Ám a frissítéssel átláthatóbban lehet őket kezelni.

A Chrome 85 újításai fokozatosan jelennek meg a felhasználók számára, így érdemes türelmesnek lenni.

(Kiemelt kép: GettyImages)