Több millióan választották eddig a Huawei Mobile Servicest – és még nincs vége! (x)

A Huawei gőzerővel fejleszti saját mobilszolgáltatási-rendszerét, a Huawei Mobile Servicest (HMS), amit tavaly szeptember végén mutatott be. A HMS a videózástól a böngészésen át az adattárolásig teljes körű alkalmazás-ökoszisztémát nyújt a készülékek tulajdonosainak. Ennek előzménye, hogy az amerikai kormány tavaly komoly korlátozásokat vetett ki bizonyos kínai cégekre, melynek nyomán a a Huawei úgy döntött, hogy nagy erőket mozgósít saját, független megoldásai fejlesztésére.

A múltból vett példák alapján azt feltételezhetnénk, hogy bizony kemény dióba vágta a fejszéjét a Huawei. Ugyan a szankciók bejelentésekor több szakértő is azt vetítette előre, hogy ez ellehetetleníti a nyugati terjeszkedésüket, mivel a felhasználók számára kevésbé lesznek vonzóak az egyébként olyan remek készülékek, mint a Huawei P40, a kínai vállalat a fejlesztők mozgósításával szeretné bebizonyítani, hogy ennek nem kell így lennie.

Rövid idő alatt hatalmas ugrás

A HMS rövid idő alatt a világ harmadik legelterjedtebb ökoszisztémája lett, jelenleg több mint 170 országban van jelen, havi több mint 700 millió aktív felhasználóval rendelkezik, az alkalmazásokat 1,6 milliónál is több fejlesztő készíti. A 700 millió felhasználóból 73 millió európai, ami ugyan elsőre nem tűnhet olyan soknak, mégis 62 százalékos növekedést jelent a tavalyi évhez képest, ez is azt mutatja, hogy a HMS egyre közkedveltebb.

A HMS-be bekerülő, folyamatosan frissülő szoftverkínálatot a mobilokról a Huawei saját alkalmazásáruháza, az AppGallery használatával lehet elérni: az alkalmazás-áruház biztonságos, jól kereshető, rendszerezett formában tartalmazza a Huawei eszközökre elérhető appokat. Nem csoda, hogy az AppGallery már Kínán kívül is 90 millió felhasználót gyűjtött, Európában 9 hónap alatt ötszörösére, Magyarországon pedig háromszorosára nőtt az alkalmazásokat innen telepítők száma.

Az AppGallery-ben már most is számtalan alkalmazás megtalálható, és napról napra tovább bővül a jelenleg milliós számot is meghaladó kínálat. A kínálat legfrissebb appjai között megtalálható például a Citytaxi, a Rossmann, a Kozonvilág vagy a Takarékbank alkalmazása is, illetve az olyan népszerű játékok is fent vannak már, mint a Lords Mobile, Rise of Kingdoms és az AFK Arena, de a hazai fejlesztések közül is elérhető sokféle a Jófogástól a Menetrendek.hu adatbázisán át a hazai pénzintézetek netbankjaiig.

Az ide felkerülő alkalmazásokat úgy fejlesztik, hogy azok tökéletesen működjenek együtt a Huawei készülékekkel, és nagy gondot fordítanak azok biztonsági ellenőrzésére is.

A Huawei lehetőséget teremt a felhasználóknak olyan alkalmazások használatára is, amelyek telepítés nélkül is működnek. A gyártó külön figyelmet szentel arra, hogy az úgynevezett „quick app”-ok fejlesztésére ösztönözze a fejlesztőket, amelyek így azonnal hozzáférhetők és kipróbálhatók a felhasználóknak.

A folyamatosan fejlesztett és bővített HMS-nek hála egyre kevesebb kompromisszumot kell kötni a Huawei telefonok használata közben, és egyre könnyebben megoldható a teljeskörű mobilhasználat a Google ökoszisztémájának hiányában is. A HMS ígéretes startja alapján pedig úgy tűnik, a jövőben még erősebbé válik a rendszer, nagyobb kínálattal és még több fejlesztővel.

Kiemelt kép: Ivándi-Szabó Balázs /24.hu