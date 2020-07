Mi az a HMS? Ezt kell tudnod a Huawei mobil rendszeréről (x)

Aki kicsit is követi a mobilpiac történéseit, az tisztában van vele, hogy tavaly ősz óta, konkrétan a Huawei Mate 30 szériás okostelefonok megjelenésétől kezdve a Huawei mobilgyártó a új készülékei esetében már saját HMS (Huawei Mobile Service) rendszerét használja.

A telefonok ugyan minden esetben az Android 10 nyílt forráskódú verzióját futtatják operációs rendszerként, kiegészítve az EMUI kezelőfelülettel, de nincsenek rajtuk előre telepítve a Google háttérszolgáltatásai, helyette a Huawei saját fejlesztésű ökoszisztémáját használhatjuk, ami minden szolgáltatásra saját megoldást kínál: az appokat az AppGallery alkalmazásáruházból tölthetjük le, adatainkat a Huawei Cloud szolgáltatásával tárolhatjuk és saját témaáruház is rendelkezésre áll. A telefonra való átköltözést pedig a Huawei ID létrehozása könnyíti meg,

A harmadik app-rendszer a világon

Ez ugyanakkor koránt sem jelenti azt, hogy a Huawei új telefonjai ne lennének kiválóan használhatók. Mivel a telefonon Android fut, így a korábbi telefonunkon található alkalmazások jelentős része az előre telepített Phone Clone applikáció segítségével könnyedén átmásolható bármelyik Huawei telefonra, és a legtöbb hibátlanul fog működni az új készüléken. Továbbá, arról sem szabad megfeledkezni, hogy a Huawei évek óta fejleszti a Huawei Mobile Services (HMS) névre hallgató ökoszisztémáját, ami régóta megtalálható a gyártó minden készülékén.

A HMS ugyanúgy egy szolgáltatáscsomagot kínál, mint ahogyan a Google is teszi azt, ami azt jelenti, hogy minden HMS-sel felvértezett telefon előre telepített alkalmazáscsomaggal érkezik. A készülék beüzemelése után a telefonon rögtön találunk Email applikációt (amivel a Gmail is használható), böngészőt, ingyenes zene streamelésére és videónézésre szolgáló appot, van Jegyzettömb, Tippek, Támogatás, Óra, Naptár, mozgáskövetésre alkalmas Egészség, továbbá digtális asszisztens Huawei Assistant néven.

Emellett megkapjuk a gyártó saját alkalmazásboltját, az AppGalleryt, amely napról-napra bővülő kínálattal, és egyre több népszerű magyar alkalmazással érkezik.

Íme néhány a példa kedvéért: az alkalmazásáruházban már elérhető a menetrendek.hu, jofogas.hu, idokep, mindiGo TV, – vagy éppen a 24.hu saját appja. Térképes alkalmazásra pedig kiváló a HERE WeGo, ami nem csak pontos térképeket biztosít, de offline navigációt is, ráadásul 1300-nál is több város, köztük Budapest tömegközlekedését is tartalmazza.

Mielőtt viszont ide eljutnánk, a telefon első beállításakor létre kell hoznunk a Huawei azonosítónkat, ami lehetővé teszi, hogy készülékváltás vagy újratelepítés esetén pillanatok alatt kényelmesen tudjuk használni az okostelefonunkat. A Huawei ID regisztrálása után azonnal érdemes a Huawei Cloud névre hallgató felhőszolgáltatásba is bejelentkezni: egyrészt kapunk 5 GB ingyen használható tárhelyet (de akár többre is előfizethetünk), másrészt a szolgáltatás menti a névjegyeket, a naptárat és a jegyzeteket, így azok később könnyedén szinkronizálhatók, illetve adott a lehetőség a fotók, üzenetek, wifi adatok és a Huawei Drive-ban tárolt adatok biztonsági mentésére is.

Minden, ami kell

Ami az alkalmazásokat illeti, a HMS-sel érkező okostelefonok elsődleges beszerzési forrása az említett AppGallery, emellett pedig a telefonunk kezdőképernyőjére tűzhető Petal kereső lehet nagy hasznunkra. A kereső segítségével könnyedén megtalálhatjuk a keresni kívánt alkalmazásokat az AppGallery kínálatában – de ha esetleg oda még nem kerültek fel, a kereső megmutatja nekünk az utat az applikációk más forrásból való beszerzéséhez, hogy minden rég megszokott app meglegyen az új mobilunkon is. A találatok mellett megjelenő gombbal akár azonnal telepíthetjük is az alkalmazásokat, illetve az alkalmazásokhoz tartozó frissítéseket is itt állíthatjuk be.

Ha valaki nem akar lemondani a kínai cég által biztosított minőségről és kiemelkedő fotós képességekről akkor sem kerül lehetetlen helyzetbe. A folyamatosan fejlesztett és bővített HMS-nek hála egyre kevesebb kompromisszumot kell kötni a Huawei telefonok használata közben, és egyre könnyebben megoldható a teljeskörű mobilhasználat a Google ökoszisztémájának hiányában is.

Kiemelt kép: Marjai János /24.hu