Így szerezhetsz be szinte bármilyen alkalmazást a Huawei telefonodra (x)

Az AppGalleryben már most is 60 ezernél több alkalmazás érhető el, és ezek között százával találunk magyar fejlesztésű applikációkat, ugyanakkor azzal tisztában kell lenni, hogy akadnak olyan mobilos programok, amik egyelőre nem érthetők el a Huawei alkalmazásboltjában. Ez viszont nem jelenti azt, hogy egyáltalán nem lehet őket használni a készüléken. A hiányzó alkalmazások beszerzésének egyik módja a Huawei készülékekre előre telepített Phone Clone app, amivel az előző telefonokról nemcsak a kontaktok és adatok (képek, fájlok) másolhatók át a készülékre, de androidos készülékek esetén a legtöbb korábban telepített alkalmazás is.

A korábban használt, de az AppGalleryben jelenleg még nem elérhető alkalmazások beszerzését segíti a Huawei által fejlesztett keresőapplikáció, a Petal Search is. Az app június közepétől a P40 készülékcsalád mindegyik tagján előre telepítve megtalálható egy szoftverfrissítést követően, de minden más Huawei okostelefonra is letölthető az AppGalleryn keresztül.

Az pedig külön jó hír, hogy az app magyarul is tud, megkönnyítve a hazai felhasználók életét.

Amennyiben a Petal keresőt használjuk appok felkutatására, akkor nemcsak az AppGalleryből telepíthető alkalmazásokhoz juthatunk hozzá, de olyan applikációkhoz is, amik egyelőre nem érhetők el az áruházban. A rendszer kidobja a hivatalos honlapokról letölthető alkalmazásokat (ilyen például a Facebook), illetve azokat is, amik alternatív áruházakból érhetők el egy közvetlen linken keresztül: a Twitter és a Netflix például az APK Pure-on keresztül települ a készülékre.

A Petal Search ugyanakkor nemcsak az alkalmazások keresésére és gyors letöltésére alkalmas, de arra is, hogy kezeljük az applikációkhoz rendszeresen érkező frissítéseket, így a telefonunkon mindig az adott app legújabb verzióját tudjuk használni. A kereső hardver-alapú biztonsági technológiát használ, emellett az európai adatvédelmi (GDPR) szabályoknak is teljeskörűen eleget tesz, így a segítségével biztonságosan tölthetők le és telepíthetők az alkalmazások.

A Huawei a legtöbb Google-féle szolgáltatásra (kereső, levelező, appáruház, térkép stb.) kínál működő alternatívát, és a keresőóriás alkalmazásain túl a legtöbb jól bevált alkalmazás gond nélkül telepíthető és használható a Huawei Mobile Services-zel (HMS) érkező telefonokon.

Kiemelt kép: Mohos Márton /24.hu