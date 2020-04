15 éves a legelső YouTube-videó, mutatjuk, melyik az

Repül az idő a YouTube legelső videója felett, ami még 2005. április 23-án került fel a platformra, ezzel pedig egy új korszak vette kezdetét az internetes tartalomfogyasztásban, nem is akárhogyan. A cég társalapítója, Jawed Karim egy 18 másodperces felvételt tett közkinccsé pár hónappal azután, hogy bejegyezték a doméncímet, a felvételt azóta több mint 90 millióan nézték meg – ami ahhoz képest nem is sok, hogy az elsők előnyét is magának tudhatja, mert a több mint 6,7 milliárd megtekintéssel büszkélkedő Despacito például magasan elhúz mellette.

A „Me at the Zoo” című felvételen az látható, amint Karim két elefánt előtt áll az állatkertben, és azt magyarázza, hogy „nagyon, nagyon, nagyon hosszú ormányaik vannak” az állatoknak, és ez „milyen menő”. Mai szemmel nézve kész csoda, hogy azt hitte, ebből sikerülhet pénzt csinálni, és nem mellesleg ezzel a videóval az internetes kultúra nemi szervekkel kapcsolatos poénjait, a „dick joke-“okat is útnak indította, azóta pedig már az influencerek és vloggerek mekkájává vált a platform.

