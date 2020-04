Ezen termékek iránt ugrott meg a kereslet a koronavírus miatt

Még az okostévé is segíthet a távoktatásban

Kenyérsütő, hajvágó és kerti szerszámok – a MediaMarkt friss beszámolója szerint úgy tűnik, ezeket kezdték el hiányozni a magyarok háztartásaiból, mikor elkezdtek berendezkedni a karanténéletre. Az áruház beszámolója szerint némelyik slágertermék iránt hirtelen egy átlagos hónap forgalmához képest megötszöröződött a kereslet az új koronavírus-járvány következtében.

Azon kisebb értékű termékek online forgalma, amikért az emberek eddig kényelmesen beugrottaak a legközelebbi áruházba, a cég felmérése szerint váratlanul elkezdett növekedni. Ide tartoznak az olyan háztartási kisgépek, melyek szerepe felértékelődött az utóbbi időszakban: a megszokott forgalomhoz képest a gofri- és szendvicssütők tripláztak, a kenyérsütők forgalma több, mint az ötszöröésre nőtt, és otthoni hajvágó készülékből is hasonlóan sok fogyott, de megugrott az epilátorok népszerűsége is.

Talán a magas lázzal járó tünetegyüttes miatt is, de hasonló módon megugrott a lázmérők forgalma is a MediaMarktnál.

A jó idő okán a kertészkedéshez szükséges termékek iránti is meglódult a kereslet: az elmúlt hetekben két és félszer annyi kerti szerszám és kisgép fogyott, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Emellett az otthoni munkavégzés és az online tanulás miatt egy átlagos hónap többszörösére növekedett a kamerák, egerek és billentyűzetek online eladása, hasonlóan a konzolokhoz és a videojátékok kiegészítőihez.

Hiába maradnak el továbbá az idei nagy sportesemények (olimpia, EB), ennek ellenére az elmúlt hetekben nem várt módon megemelkedett a televíziók eladása. Mi több, a vásárlók most kifejezetten a nagyobb értékű és tudású televíziókat keresik: okoskészülék, Netflix alkalmazás, HDMI csatlakozó, 4K, és lehetőleg keret nélküli, mert jobban mutat a nappaliban – ezek az elvárások a MediaMarkt tapasztalatai alapján, de hasonló megfigyelésről számolt be nemrég az Extreme Digital is.

Van egy piac, aminek jót tett a koronavírus A Nintendo Switch eladások a duplájára nőttek tavalyhoz képest, és még az öregnek számító PS4 és Xbox One is profitált a járványból.

Maradtak ugyanakkor olyan termékek, amikért kijárási korlátozás alatt is betérnek a vásárlók az áruházakba. Mindezt céltudatosan, sokan kesztyűvel és szájmaszkkal felszerelve teszik, tartva az előírt másfél méteres távolságot. Az alapvető elektronikai cikkek, telefonok, laptopok, valamint hajvágók mellett jellemzően a „fogd és vidd” típusú termékek (pl. fülhallgatók, tintapatronok, elemek) továbbra is jól fogynak a boltokban, és hasonlóan népszerűek a kávézáshoz kapcsolódó termékek.