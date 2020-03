A Google egyik legfontosabb appja is elsötétül

A tavalyi év során a legtöbb fejlesztő már sötét módot húzott alkalmazására, a legújabb Androidban és iOS-ben pedig rendszerszinten is beállítható a sötétített felület. Ugyan az OLED-paneles mobilok esetén jelentős üzemidő spórolható a használatával, mégis megosztó a felhasználók körében.

A Google végre az egyik legfontosabb szolgáltatása, a Play áruház sötét módját is elkészítette, így már nem kell, hogy a vakító fehér áruházat bámulják azok, akik egyébként már minden mást elsötétítve használnak. Az app általános beállításai közt egy plusz menüpont kap majd helyet, a Témák, ami alatt három lehetőség közül választhat a felhasználó: világos, sötét, vagy a rendszerbeállításhoz illeszkedő megjelenést.

Az AndroidPolice szerint egyelőre még csak pár készüléken látható az újdonság, mert egy szűk körű tesztről van szó, de a következő hetekben fokozatosan elérhetővé válik még többek számára. Az még kérdéses, hogy az Android 9 és annál régebbiek eszközökön is látható lesz-e, hiszen a rendszerszintű sötét mód az Android 10 óta érhető el.

Google Play Store gets Dark Mode switch, only available on Android 10 https://t.co/az5Ytrkv7q pic.twitter.com/HqUxwWhSAz

— newsgyre (@newsgyre1) March 1, 2020