A 30 éves Adobe Photoshop is elsötétül

Hihetetlen, de már 30 éves a világ legnépszerűbb képszerkesztőjének számító Adobe Photoshop, a jeles alkalomból pedig Macen és iPaden is új funkciókat élesítettek a program fejlesztői. Macen a legfontosabb újdonság a sötét kezelőfelület, azaz a dark mode. Igaz, a Photoshopnak eddig is volt ilyen kezelőfelülete Macen, de most már a menük és az eddig kihagyott elemek is egységesen sötét alapon jelennek meg. Táblagépen pedig új objektum kijelölő eszközöket kapnak a felhasználók.

A Photoshop története még 1987-ben kezdődött, amikor is két amerikai fiatalember, Thomas és John Knoll egy olyan egyszerű kis alkalmazást készített, melynek segítségével megoldhatóvá vált a szürkeárnyalatos digitalizált képeknek a monokróm képernyőkön történő megjelenítése. Az alkalmazás első körben a Display, utána pedig az ImagePro nevet kapta, majd pedig az Adobe Systems színre lépését követően már Adobe Photoshopnak hívták.

A szoftver 1.0-ás kiadása 1990 februárjában látott napvilágot. A csak Apple Macintoshon futtatható program még egyetlen floppy lemezen elfért. A következő év nyarán érkezett 2.0 még mindig csak almás támogatást élvezett, de az 1992 őszén debütált 2.5-ös kiadás már windowsos masinákon is futtatható volt.

Az ezt követő időkben átlagosan kétévente lépett felfelé egy egészet a verziószám, de akadtak köztes, x.5-ös kiadások is. Ez egészen 2002-ig tartott, ekkor jelent meg ugyanis a maga nemében utolsó, 7-es verzió. 2003-ban az Adobe úgy döntött, hogy átkereszteli az alkalmazást, mely ettől kezdve már Photoshop CS, vagyis Photoshop Creative Suite néven fut.

