Ezzel a szoftverrel bármelyik oldalt elsötétítheti

A techcégek sorra húznak sötét módot különféle alkalmazásaikra, ami nem csak a szem, de az akkumulátor számára is kímélőbb, mint a vakítóan fehér megjelenés. Az Opera fejlesztői egy újragondolt dark mode-dal bővítették a böngésző legújabb verzióját, amivel bármelyik fehér hátterű weboldal feketére festhető.

Az Androidra tölthető Opera 55-ben már nem csak arra van lehetőség, hogy maga a böngésző váltson át sötét árnyalatokra, de azokat a weboldalakat is átszínezi, amelyeket alapból nem úgy terveztek készítőik. A szoftver ehhez az oldalak CSS stíluslapjaiba nyúl bele. Hasonló megoldás egyébként használható a Google Chrome-ban is. A felhasználók ezen felül elsötétíthetik a kijelző billentyűzetét is.

Az Opera termékmenedzsere, Stefan Stjernelund szerint ezeknek az újításoknak köszönhetően a netezők kevésbé zavarhatják éjszakai böngészésükkel a mellettük pihenni kívánókat.