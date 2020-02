Hátborzongató videón a koronavírus miatt kihalt Vuhan

Az ABC drónvideóján jól látszik, milyen szellemváros lett az egyébként zsúfolt, nyüzsgő, 11 millió lakosú kínai városból, Vuhanból, miután a koronavírus miatt karantént jelentettek be körülötte. Az emberek nemcsak a városon kívül nem merészkednek, de az utcára sem igazán mennek ki, gyalogos forgalom gyakorlatilag nincs, és autó is csak elvétve látható az utcákon.

Drone footage shows almost empty streets in typically bustling Wuhan, China, amid a citywide lockdown over the deadly coronavirus outbreak.

The viral outbreak has infected more than 20,600 people globally. https://t.co/K9g7lCir38 pic.twitter.com/ZctumKNM1Q

— ABC News (@ABC) February 4, 2020