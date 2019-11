Egyre közelebb az Instagram komoly átalakulása

Korábban mi is írtunk róla, hogy az Instagram a lájkszámláló eltüntetésével próbálná levenni a nyomást a felhasználókról, az újítást már több országban is tesztelték.

Az újítást jövő héten a legnagyobb piacon, az Egyesült Államokban is kipróbálják – írja a The Verge. Erről Adam Mosseri, az Instagram vezérigazgatója számolt be.

A teszt során a posztokra érkező lájkokat csak a közzétevő láthatja, a többi felhasználó nem.

A rendszert elsőként Kanadában próbálták ki, később pedig Ausztráliában, Új-Zélandon, Írországban, Olaszországban, Japánban és Brazíliában is eltűntek egy időre a lájkszámlálók. Csak idő kérdése, hogy újabb régiókban is meginduljon a tesztelés.

Nemcsak az Instagramon zajlik hasonló kísérletezgetés, a Facebook is ki akarja vonni a mutatókat.

Kiemelt fotó: iStock