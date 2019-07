Felejtse el az öregítős appot, itt az újabb őrület

Az elmúlt napokban mindenki a FaceApp nevű alkalmazással öregítette az arcképét, amivel kapcsolatban több szakértő is adatvédelmi aggályokat fogalmazott meg. Mindeközben a Massachusetsi Műszaki Egyetem kutatói az IBM-el közösen elérhetővé tették egy weboldalon keresztül AI Portraits nevű saját szoftverüket, amivel megnézhetjük, hogyan nézne ki a vászonra lefestett arcképünk évszázadokkal ezelőtt.

Az algoritmust 45 ezer klasszikus arcképen edzették, hogy minél valósághűbben tudja átalakítani a felhasználók által feltöltött fotókat úgy, hogy az ecsetvonások és a színek is Rembrandt, Van Gogh és a többi régi nagy művész stílusát idézzék.

ok I tried the AI portrait thing and it made me … white?? anyway if other people of color experienced this too, let me know! I have questions!!! my DMs are open~~ https://t.co/i6H9CrCqWD pic.twitter.com/IbFSQMtpmz — hot girl morg (@morgan_sung) July 22, 2019

A szakemberek elmondása szerint a fejlesztés a korábbi MI-megoldásokkal szemben nem csak egyszerűen átfesti egy meglévő képet, hanem teljesen az alapoktól építi fel úgynevezett generatív ellenséges hálózatok (GAN) használatával. A képek felhasználásával kapcsolatban a kutatók megjegyzik, hogy bár a fotókat szerverükön dolgozzák fel, de a felvételek feldolgozás után rögtön automatikusan törlésre kerülnek, így nincs rá esély, hogy külső félhez kerüljenek.

A különleges portrékészítőt ezen a linken próbálhatja ki, de mivel a cikk írásának pillanatában eléggé túlterhelt a weboldal, ezért akadozásokra kell számítani. Addig is mutatunk pár jól sikerült alkotást.

i want my entire photo library turned into #AIportraits pic.twitter.com/PzHowy5wFe — selena heauxmez (@nklxx__) July 21, 2019

Uhhh… That's supposed to be me?… It makes me look all classic Victorian and shit. 😂😂😂#AIPortraits pic.twitter.com/JaScB6WFwJ — GabrielNovakStudios (@GabeNStudios) July 21, 2019

In the ultimate indictment, AIPortraits has given me… half of a beard and half of a moustache. I feel personally attacked by this machine. pic.twitter.com/TPOvW7N7R8 — Patrick, MechaUncleMkII (@favourite_uncle) July 22, 2019