Magyar kutatók nyerték el Zuckerberg támogatását

A Mark Zuckerberg és felesége, Priscilla Chan által alapított Chan Zuckerberg Initiative kutatási támogatását ítélték oda a Horváth Péter vezette MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Mikroszkópos Képfeldolgozó és Gépi Tanulási Csoportjának (BIOMAG) – áll az MTA közleményében. A szakértő és csapata több más szegedi kutatócsoporttal együttműködve egyedülálló egysejt-analitikai eljárást fejlesztett ki.

Horváth Péter szerint a mesterséges intelligencia jelenleg zajló forradalma a legmodernebb molekuláris módszerekkel együtt lerakhatja a következő évtized orvosbiológiai áttöréseinek alapjait.

Napjainkban egyre több kutató gondolja úgy, hogy a génjeinkben kódolt információkhoz hasonlóan a sejtek szintjén kifejeződő egyedi jellegek, az úgynevezett fenotípusok is rendkívül fontosak. A Horváth Péter és csapata által létrehozott intelligens szoftverek akár többmilliárdnyi sejt között is képesek felfedezni új fenotípusokat. Sőt, a szegedi kutatók által kialakított mikroszkóprendszer precízen körülvágja, illetve kiemeli a mintából a részletesebb vizsgálatra érdemes sejteket.

Eredményeikre nemzetközileg elismert szaktekintélyeik is felfigyeltek, most pedig a Chan Zuckerberg Initiative támogatását is elnyerték. A kutatók feladata az lesz, hogy egy olyan intelligens képfeldolgozó rendszert hozzanak létre, amely képes felismerni az emberi szövetek minden sejtjét, szétválogatni az eltérő fenotípusokat, kinyerni a különböző sejttípusokat, illetve kvantitatívan jellemezni a bennük lévő fehérjéket. A szakértők azt a programjukat fogják továbbfejleszteni, amelyik a közelmúltban jól szerepelt egy bioinformatikai világversenyen.

Napjaink legnagyobb orvosbiológiai áttöréseit a sejtek egyedi fehérjekészletének feltérképezése hozhatja el, a vizsgálatokhoz pedig elengedhetetlenek a mesterséges intelligenciára és mélytanulásra épülő algoritmusok. Horváth Péter szerint a BIOMAG egy interdiszciplináris kutatócsoport, gerincét informatikus és matematikus kutatók alkotják, emellett erős a biológiai és a mérnöki tudományok képviselete is. Az elmúlt év folyamán a csoport több tagja is úgy döntött, hogy neves külföldi intézetekben folytatja kutatásait.

