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Foci foci vb 2026

Bár Wesley, az utolsó mohikán kiesett, csak összeáll Brazíliának a futball abrakadabrája

Brazil's Italian head coach Carlo Ancelotti speaks to his players during a training session ahead of Brazil's 2026 FIFA World Cup Group C football match against Morocco in Morris Township on June 10, 2026.
MAURO PIMENTEL / AFP
Carlo Ancelotti nagy feladat előtt áll
admin Egri Viktor
2026. 06. 13. 12:06
Brazil's Italian head coach Carlo Ancelotti speaks to his players during a training session ahead of Brazil's 2026 FIFA World Cup Group C football match against Morocco in Morris Township on June 10, 2026.
MAURO PIMENTEL / AFP
Carlo Ancelotti nagy feladat előtt áll
Akkor megpróbálom így! Ez lehetne egy klasszikus utolsó mondat, utána valami végzetessel, mondjuk egy a házat is levegőbe repítő kazánrobbanással. Márpedig ez írja le leginkább azt, amit a brazil válogatott edzéseiről tudósító újságírók beszámolói alapján Carlo Ancelotti csapata taktikai felállásával tesz: akkor megpróbálja így.

Úgy virradt rá a világbajnokság rajtja az olasz trénerre, hogy a legfőbb reménye az, amit még nem látott élesben. (Nem, nem Neymar.) Ez természetesen nagyban minősíti a már tesztelt lehetőségeket. Lehetne ezt egész messziről fejtegetni – onnan hogy miért alig a ciklus utolsó negyede előtt kezdte meg a munkát, és hogy sérülések miatt sehogy sem játszhatott együtt a fejében élő drímtím-, de most mindenekfelett a hajráig kitartó és aztán megbukó koncepciók az érdekesek.

Carlo Ancelotti mindvégig – valamelyest logikus –, ám hiú ábrándokat kergetett a brazil válogatott négycsatáros felállásával kapcsolatban. Az ésszerű alapot az a tény jelentette, miszerint jelenleg Brazília számára – a középpályásokhoz és a védőkhöz viszonyítva – a csatárok között áll rendelkezésére nagy mennyiségben is minőség, ergo előre helyezve a súlypontot magasabb játékértékű kezdőt lehet kiállítani.

Carlo Ancelotti, coach of Brazil, during the match between Brazil and Egypt, an international friendly in preparation for the World Cup, at Huntington Bank Field in Cleveland, United States, this Saturday, June 6th.
William Volcov / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP

Jókor jöttek a felkészülési meccsek

Csakhogy sem a támadók összeválogatása, sem a mögöttük szóba jövő labdarúgók adottságai nem tették lehetővé, hogy mindez az általános és unalmas, de legfőképpen nélkülözhetetlen varázsszó, a futball abrakadabrája, az „egyensúly” megvalósulásával történhessen meg.

Mindez végérvényesen a május utolsó napján Panama ellen lejátszott találkozó első félidejében vált a hófehérnél is világosabbá, ugyanis a nem túl erős közép-amerikai válogatott kontráival bonyodalmakat okozott Brazíliának.

Legyen akkor három középpályás az eddigi kettő helyett, gondolta az egyszeri, ötszörös BL-győztes edző, és betette a csapatba Casemiro és Bruno Guimaraes mellé Lucas Paquetát is. Ez a húzás Egyiptom ellen bevált, és egy támadó felfogású jobbhátvéddel sikerült megoldani azt is, hogy a támadó erő ne redukálódjon jelentősen.

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