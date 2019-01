A gépek még egy dologban legyőztek minket

A mesterséges intelligencia fejlődésének egyik legjobb mutatója az, ahogy ezek a gépagyak egyre jobbak nálunk például a logikai játékokban: legyőzték könnyedén a sakkvilágbajnokokat és a go logikai játék legjobbjait is. Most viszont szintet léptünk, és már a mesterséges intelligencia is a mesterséges intelligenciától tart: megérkezett a kiértékelés a DeepMind AlphaZero gépagyáról, ami tavaly három társát is lealázta a játékokban. Az AlphaZero megverte a sakkvilágbajnok mesterséges intelligenciát, a Stockfish-t, Elmót, a japán sógi logikai játék bajnokát, és az Alpha GoZerót, amely világelső a go játékban.

Most a Google DeepMindhoz tartozó AlphaStar újra felülkerekedett az embereken: a Youtube-on és Twitch-en is közvetített Starcraft II-versenyben alázta porrá az emberi játékosokat, akik ráadásul nyilván a legjobbak közül kerültek ki. Csak egyetlen alkalommal, az utolsó körben sikerült győzedelmet aratnia Grzegorz “MaNa” Komincznak, aki 9 vereség után szépített a hús-vér csapatnak.

Ez a győzelem azért fontos, mert a videojátékokra sokkal nehezebb megtanítani a mesterséges intelligenciákat, mint az olyan logikai játékokra, mint a go vagy a sakk. Ezekben ugyanis nem tudják lejátszani előre az összes lehetséges lépést, és valós időben kell reagálniuk, nem pedig az ellenfél után, a saját tempójukban.

A kommentátorok fenomenálisnak írták le az AlphaStar játékát, amely különösen akkor volt kiemelkedő, ha gyorsan és hatékonyan kellett csapatokat mozgatnia. Az emberi játékosok

hiába tudtak néha erősebb csapatokkal felállni, a gép valahogy mindig kitrükközte őket.

A játék egyébként teljesen fair módon zajlott: a mesterséges intelligencia például nem klikkelhetett többet, mint amennyit egy ember tudna, viszont belátta egyszerre az egész térképet ahelyett, hogy manuálisan kellett volna felfedeznie. Utóbbi azért előnyhöz juttatta, hiszen képes volt az összes egységét a térkép három különböző részén egyszerre irányítani, amit egy emberi játékos nem tudott volna megtenni.