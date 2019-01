Megújul az egyik legnépszerűbb közösségi oldal

Az átláthatóság és a gyorsabb használat érdekében változtat a Twitter a webes interfészen, az applikáció viszont marad ugyanolyan, amilyen volt. Az első újításokat néhányan már láthatják is a fiókjukban, de idő kell majd ahhoz, hogy mindenki számára elérhetőek legyenek a változtatások.

Az egyik ilyen újítás az, hogy az emojikat mostantól a szövegdoboz jobb alsó sarkában, könnyebben el lehet érni, ez a hatékonyabb használatot hivatott támogatni. Egy frissített trending szekció is lesz, ami a népszerű hashtageket sorolja fel, de most már nem a bal, hanem a jobb oldalán a képernyőnek. A desktop verzió már korábban három oszloposról kettőre váltott, ez a három újítás tényleg kicsit meggyorsítja a madaras közösségi oldal használatát.

A new https://t.co/fHiPXozBdO is coming.

Some of you got an opt-in to try it now. Check out the emoji button, quick keyboard shortcuts, upgraded trends, advanced search, and more. Let us know your thoughts! pic.twitter.com/G8gWvdHnzB

— Twitter (@Twitter) 2019. január 22.