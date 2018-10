Egyre több csaló fázik rá

A Fortnite című játék bődületes sikere a streaming- és videós világban a tavaszi iOS-es megjelenés óta töretlen. A játék PS4, Xbox One és iOS platformokon is játszható, augusztusban pedig elindult az androidos mobilverzió bétája is. A játékot fejlesztő Epic Gamesnek viszont egyre többször okoznak nehézséget azok a játékosok, akik csalással próbálnak előnyre szert tenni a meccsek során.

Eddig több ezer játékost tiltottak ki emiatt, de most nem először a bíróságig is elmerészkedtek: két népszerű YouTube-videóst is bepereltek, amiért tippeket adtak ahhoz, hogyan lehet csalni a Fortnite-ban. Brandon Lucas (Golden Modz) és Colton Conter (Exentric) videóit több mint 1,7 millió feliratkozó nézi, így meglehetősen befolyásos személyiségeknek számítanak a játékosok körében.

Az Epic Games szerint a páros jogtalanul módosította a játék kódját, ezért a szerzői jogokról szóló DMCA (Digital Millennium Copyright Act) megsértésével vádolják őket. Emellett a játék felhasználó szabályzatát is megsértették, továbbá megtévesztő üzleti gyakorlatot folytattak.

Lucas és Conter olyan videókat készítenek, amiken bemutatják, milyen csalásokat lehet használni a Fortnite-ban, de a fejlesztők fő problémája, hogy a videókkal olyan eszközöket reklámoznak pénzszerzési céllal, amikkel ezek a csalások kivitelezhetők. Az egyik, játékbeli ellenfelekre pontos célzást segítő segédprogram például 200 dollárért volt megvásárolható Lucas weboldalán, míg azt nem sikerült eltávolíttatnia az Epicnek sok más tartalommal együtt. Lucas szerint a cég diszkriminálja őt, holott számos más youtuber végez hasonló tevékenységet szó nélkül.

Az Epic Games BBC-nek adott válasza szerint a csalók különösen kártékony hatással vannak a játék közösségére. „Komolyan vesszük a csalást, és minden lehetséges opciót bevetünk annak érdekében, hogy a játék szórakoztató, igazságos és versenyszerű legyen mindenki számára.” – írták.

Tavaly szintén történt már hasonló eset, akkor egy 14 éves fiút perelt be a cég.