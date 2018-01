Évek óta nem fogyott annyi magnókazetta, mint tavaly

A Nielsen Media Research ismét kiadta a hagyományos elemzését a zeneipar 2017-es teljesítményéről, és az összegzés alapvetően nem tartalmaz nagy meglepetéseket: az emberek egyre nagyobb része a streamelős szolgáltatásokat részesíti előnyben, miközben a fizikai formátumon (CD, bakelit, kazetta) értékesített albumok eladása továbbra is csökken.

Az elemzés ugyanakkor tartalmaz egy érdekes adatot: a magnókazetták értékesítése 2017-ben növekedett. A másodvirágzás már tavaly elkezdődött, hiszen 2016-ban az előző évhez képest nem kevesebb, mint 74 százalékkal nőttek az eladások, 2017 viszont még erre is rá tudott tenni egy lapáttal, méghozzá plusz 35 %-ot, ami konkrétan 174 000 eladott mágnesszalagos formátumot jelent.

A váratlan érdeklődés olyan sikerfilmek tornázták fel, mint A galaxis őrzői első és második része. Mindkét szuperhősös produkcióban kiemelt szerep jutott a főhős walkmanjének, és a nosztalgia átragadt a közönségre is, hiszen a kazettán is kiadott filmzenéből fogyott a legtöbb az elmúlt két évben.

A második helyen a Stranger Things sorozat zenéje végzett (ez sem meglepő, hiszen az egész széria egy nosztalgiahullám), de jól fogyott Eminem 2002-es albuma a The Eminem Show is, a Nirvana 1991-es klasszikusa a Nevermind és Kanye West 2013-as Yezzus-a is.