anne hathaway
Szórakozás

Harmadik gyerekével várandós Anne Hathaway

Theo Wargo / Getty Images
admin Grósz Petra
2026. 06. 19. 17:15
Theo Wargo / Getty Images

Anne Hathaway nemrég egy videóval jelentette be az Instagram-oldalán, hogy babát vár. A felvételen már a 43 éves színésznő terheshasa is jól látszik.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Anne Hathaway (@annehathaway) által megosztott bejegyzés

Új taggal bővül a család

Mint ismeretes, Hathaway és férje, Adam Shulman két fiú szülei. Jonathan 10 éves, Jack pedig hat. Azt egyelőre nem tudni, hogy a színésznő ezúttal is fiút, vagy esetleg kislányt hord-e a szíve alatt.

4 fotó

Az Ördög Pradát visel sztárja múlt hónapban osztotta meg, hogy egy évtizeden át vak volt az egyik szemére:

Kapcsolódó
Anne Hathaway 10 évig vak volt a bal szemére
Jó sokáig halogatta a műtétet.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés Cápák között

Friss

Népszerű

Összes
„Ezt most nem tudom magamban tartani” – Rubint Réka megosztotta kisebbik fia bizonyítványát
Laár András az élettársáról: A köztünk lévő viszony nem polgári értelemben vett párkapcsolat
Pintér Tibor munkát adott a fiának: Pintér Máté elárulta, milyen főnök az apja
Sokan csütörtököt mondanának ennek a szólásos kvíznek a kitöltésénél – te köztük vagy?
Magyar a csúcson, a fideszes médiabirodalom a padlón
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik