Harmadik gyerekével várandós Anne Hathaway

Anne Hathaway nemrég egy videóval jelentette be az Instagram-oldalán, hogy babát vár. A felvételen már a 43 éves színésznő terheshasa is jól látszik.

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Új taggal bővül a család

Mint ismeretes, Hathaway és férje, Adam Shulman két fiú szülei. Jonathan 10 éves, Jack pedig hat. Azt egyelőre nem tudni, hogy a színésznő ezúttal is fiút, vagy esetleg kislányt hord-e a szíve alatt.

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Az Ördög Pradát visel sztárja múlt hónapban osztotta meg, hogy egy évtizeden át vak volt az egyik szemére: