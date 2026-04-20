Geszti Pétert az alakuló Tisza-kormányból és a Petőfi TV-től is megkeresték – utóbbi meghívásra nemet mondott

A Népszavának adott interjút Geszti Péter, aki szerint az országnak nem lesz egyszerű továbblépnie a NER után.

NERetlen nyeretlenként sok társammal együtt 16 éven át ki voltam tiltva a közszolgálati médiából, ami komoly reprezentációs és anyagi veszteséget is jelentett. Részben a kieső jogdíjak miatt, a »láthatatlanság« miatt, plusz az általános félelem vagy óvatosság miatt a piaci cégek sem merték szponzorálni a koncertjeimet

– mondta el a kulturális szakember.

A Tiszától és Petőfi TV-től is keresték már

Azt is elárulta, az alakuló Tisza-kormány közeléből keresték-e már.

Ketten hívtak már kávézni, de szerintem még időre van szüksége a csapatnak. Én nyitott vagyok, és szívesen vállalok olyasmit, ami kapcsolatot teremhet az állam, a piac és a civil szféra között.

A Petőfi TV-ben múlt héten bejelentették, nyitnak az eddig nem szerepeltetett alkotók felé. Mint kiderült, Gesztit is megkeresték már.

Hívtak minap, de nem megyek. Nem sértődöttségből, csak ha már eddig kibírtam, folytatom ezt a »szép« hagyományt, amíg fel nem áll egy új, szabad köztévé

– árulta el.

Geszti Péter fontosnak tartja, hogy az új rendszerben felelősségre vonják azokat, akik az elmúlt években szakmailag és morálisan elfogadhatatlan dolgokat tettek, érdemtelenül jutottak előnyökhöz, visszaéltek a helyzetükkel. Ugyanakkor úgy látja, figyelnünk kell arra, hogy a jövőben se legyenek kizárva az eltérő ízlésű művészek, mert a művészvilágot nyitottság kell, hogy jellemezze.

Beszélt Oláh Gergővel

Egykori mentoráltam, Oláh Gergő az utolsó félévben beleállt a NER-propagandába. Beszéltünk telefonon, leveleztünk, felhívtam a figyelmét, hogy vigyáznia kell a hitelességére, függetlenségére, mert egy művésznek az az egyik legfontosabb értéke. Hosszasan válaszolt, és amikor leírta az indokait, megértettem, miért alakult így. Nem értek egyet vele, de közben azt gondoltam, hogy ha féltem is őt, nincs jogom elítélni ezért. Ez az ő döntése. Az meg az enyém, hogy akadnak azért olyanok, akiket kerülök, és akikkel nem fognék kezet. Nem bosszúból, vagy hogy megalázzam, hanem azért, hogy épségben tartsam a saját mentális és morális állapotomat

– fogalmazott Geszti, hozzátéve: az elmúlt 16 évben nem nagyon csalódott senkiben.