Varga Viktor: Már leszarom mindenkinek a véleményét, aki belém áll

Varga Viktor nemrég a Borsnak adott interjút, melyben elárulta, hogy az elmúlt időszakban a magánéletében, illetve a pénzügyeit tekintve is komoly kihívásokkal kellett szembenéznie. Mint mondja, röviden, tömören jól van, de nagyon sok az elintéznivalója.

Volt lejtmenet valóban az elmúlt időben. Ez a helyzet most is változatlan, tehát mindenem megoldásokra vár: a házügyeim, meg a pénzügyeim, minden

– mondta a portálnak az énekes, aki a nehézségek ellenére úgy fogalmaz:

De most, hogy kisütött a nap, már leszarom. És most már van egy jó kis autó is, amibe újult erővel belepattanhatok. Vigye el a szél az összes gondom. Most már leszarom mindenkinek a véleményét, aki belém áll, tehát tényleg semmi nem tud már meghatni. Csak az számít, amit én kitalálok, és nekem tetszik, csak az maradhat meg.

Noha az anyagi helyzete jelenleg ingatag, kreatív energiából nem szenved hiányt. Új dalaival a nemzetközi porondot célozta meg.

Mi sem jobb bizonyíték: újra indult a régi pályafutásom, ezt nemzetközi irányba is visszük, meg itthonra is. Úgyhogy szerintem ez egy elég menő cucc lesz. Már kint van két dal, és most kerül ki az egyiknek a videóklipje is. Love Wid Life, a másik pedig jövő héten Vigyél a Szél címmel

– osztotta meg Varga, hozzátéve: új klipjében a legközelebbi barátai, illetve táncoslányok is feltűnnek, köztük volt párjai is.