Hajdú Péter elmagyarázta, mit értett az alatt, hogy „független”

Hajdú Péter nemrég a közösségi oldalán jelentkezett be egy videóval, melyben kifejtette, mit értett az alatt, hogy független, amikor a Fidesz eredményvárója után egy újságíró megkérdezte tőle, mi lesz a munkájával.

Valóban az vagyok, nincsenek olyan szerződéseim, amelyek veszélybe kerülnének a kormányváltás miatt. Saját stúdióm van, a saját YouTube-csatornámra készítem a műsorokat. Tehát a kérdés a munkámra vonatkozott, és nem a politikai preferenciámra, merthogy az változatlan: hajrá Fidesz!

– zárta mondandóját a műsorvezető.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Hajdú Péter (@hajdu.peter.official) által megosztott bejegyzés



A választások előtt Hajdúnak Orbán Viktor is interjút adott, a műsorvezető nemrég elárulta, mi volt a leköszönő miniszterelnök kikötése a vele készült beszélgetés felvétele előtt.