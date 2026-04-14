Hajdú Péter elmagyarázta, mit értett az alatt, hogy „független”

2026. 04. 14. 19:19
Hajdú Péter nemrég a közösségi oldalán jelentkezett be egy videóval, melyben kifejtette, mit értett az alatt, hogy független, amikor a Fidesz eredményvárója után egy újságíró megkérdezte tőle, mi lesz a munkájával.

Valóban az vagyok, nincsenek olyan szerződéseim, amelyek veszélybe kerülnének a kormányváltás miatt. Saját stúdióm van, a saját YouTube-csatornámra készítem a műsorokat. Tehát a kérdés a munkámra vonatkozott, és nem a politikai preferenciámra, merthogy az változatlan: hajrá Fidesz!

– zárta mondandóját a műsorvezető.

 

A választások előtt Hajdúnak Orbán Viktor is interjút adott, a műsorvezető nemrég elárulta, mi volt a leköszönő miniszterelnök kikötése a vele készült beszélgetés felvétele előtt.

Kapcsolódó
Hajdú Péter elárulta, mi volt Orbán Viktor kikötése a miniszterelnöki interjú előtt
Azt is elárulta: nem hisz a független újságírásban.

Nagy Bogi elárulta, milyen viszonyt ápolnak most a volt férjével
„Olyan gyengéd, de közben férfias” – Risztov Éva élő adásban fejtette ki, szerinte melyik magyar színész csókolhat a legjobban
Bochkor Gábor szerint nem normális, hogy emberek a fizetésük felét lakhatásra költik
Vasvári Vivien Orbán Viktorról: Hiszem, hogy képes lesz megújulni, mint a főnixmadár, és még erősebben tér vissza
Pintér Bence öt évre kitiltaná a fekete pufajkásokat
